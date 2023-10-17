دوري السوبر الأفريقي.. الأهلي يرغب في إضافة بطولة جديدة لسجلاته القارية
يسعى الأهلي المصري صاحب الأرقام القياسية في بطولات أفريقيا لإضافة لقب أفريقي جديد لخزانته عندما يشارك في النسخة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة القدم ضمن أقوى ثمانية فرق في القارة السمراء.
ويشارك في النسخة الأولى من الدوري الأفريقي أيضا الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية وبترو أتليتيكو الأنغولي وأنيمبا النيجيري.
ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا البطولة الأعرق في القارة السمراء وله 11 لقبا كما يحمل لقب كأس الكؤوس الأفريقية أربع مرات والتي تغير مسماها بعد ذلك إلى كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) لينال الأهلي لقبها مرة واحدة كما توج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقية ثماني مرات وهو رقم قياسي أيضا.
ويستهل الأهلي مشواره في دور الثمانية يوم الجمعة بمواجهة خارج الديار عندما يحل ضيفا ثقيلا على سيمبا في دار السلام، ثم يستضيف العملاق المصري لقاء الإياب في القاهرة بعد أربعة أيام.
وقال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي إن لاعبيه في كامل التركيز والجاهزية لكنه حذر فريقه من التهاون أو الاستهانة بالمنافس مؤكدا أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ذهابا.
وسيتوجه الأهلي لدار السلام على متن طائرة خاصة على أن يلحق به علي معلول لاعب منتخب تونس وأليو ديانج لاعب المنتخب المالي وبيرسي تاو مهاجم منتخب جنوب أفريقيا بعد انتهاء مهامهم مع منتخبات بلادهم.
وفضل كولر استبعاد لاعبه المصاب كريم نيدفيد من مباراتي سيمبا التنزاني رغم أن نتائج الأشعة جاءت مبشرة لكن المدرب يرغب في منحه فرصة أطول للتعافي.
كما جاءت نتائج الأشعة التي خضع لها إمام عاشور ورامي ربيعة وصلاح محسن مطمئنة للغاية وقد يصطحبهم كولر للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا. وسيغيب عن الأهلي الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد بسبب استمرار تنفيذ برنامجهم التأهيلي.
وهذه النسخة الأولى مقدمة لمنافسات الدوري الأفريقي الموسع الذي سيجمع بين أفضل 24 ناديا في القارة وسينطلق خلال موسم 2024-2025.
وسيقام ذهاب الدور النهائي في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، على أن تكون مباراة الإياب الحاسمة يوم 11 من الشهر ذاته.