دوري السوبر الأفريقي.. الأهلي يرغب في إضافة بطولة جديدة لسجلاته القارية

ويستهل الأهلي مشواره في دور الثمانية يوم الجمعة بمواجهة خارج الديار عندما يحل ضيفا ثقيلا على سيمبا في دار السلام، ثم يستضيف العملاق المصري لقاء الإياب في القاهرة بعد أربعة أيام.

وقال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي إن لاعبيه في كامل التركيز والجاهزية لكنه حذر فريقه من التهاون أو الاستهانة بالمنافس مؤكدا أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ذهابا.

وسيتوجه الأهلي لدار السلام على متن طائرة خاصة على أن يلحق به علي معلول لاعب منتخب تونس وأليو ديانج لاعب المنتخب المالي وبيرسي تاو مهاجم منتخب جنوب أفريقيا بعد انتهاء مهامهم مع منتخبات بلادهم.

وفضل كولر استبعاد لاعبه المصاب كريم نيدفيد من مباراتي سيمبا التنزاني رغم أن نتائج الأشعة جاءت مبشرة لكن المدرب يرغب في منحه فرصة أطول للتعافي.

كما جاءت نتائج الأشعة التي خضع لها إمام عاشور ورامي ربيعة وصلاح محسن مطمئنة للغاية وقد يصطحبهم كولر للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا. وسيغيب عن الأهلي الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد بسبب استمرار تنفيذ برنامجهم التأهيلي.