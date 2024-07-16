الفرنسي كورنتين مارتينيز مدربًا لشباب بلوزداد الجزائري

أعلن شباب بلوزداد وصيف بطل الدوري الجزائري لكرة القدم، مساء الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الفرنسي كورنتين مارتينز خلفا للبرازيلي ماركوس باكيتا الذي استقال من منصبه.

وقال شباب بلوزداد على فيسبوك دون الكشف عن تفاصيل "المدرب الفرنسي كورنتين مارتينز رسميًا على رأس العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد. بالتوفيق للمدرب الجديد في مهامه".

وتعد هذه هي التجربة الثانية للمدرب الفرنسي (55 عامًا) في الجزائر، إذ سبق له تدريب بارادو الموسم الماضي.

👤 المدرب الفرنسي "مارتينز كورنتين" رسميًا على رأس العارضة الفنية لفريق "شباب بلوزداد". 💬 بالتوفيق للمدرب الجديد في... Posted by Chabab Riadhi Belouizdad - CRB on Tuesday, July 16, 2024

وأعلن شباب بلوزداد قبل أيام قليلة رحيل المدرب باكيتا بعد قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الجزائر.

وقال النادي العاصمي إن باكيتا قرر المغادرة وعدم تجديد عقده لموسم إضافي لعدم الاتفاق على بعض البنود.

وأضاف في بيان أن باكيتا "عبر عن امتنانه للأوقات الجميلة التي قضاها هذا الموسم ومساهمته في تحقيق اللقب التاسع لفريق شباب بلوزداد في كأس الجزائر".

وتولى مارتينيز قيادة منتخبي موريتانيا وليبيا قبل تجربته الأخيرة مع فريق بارادو الجزائري التي استمرت خلال الفترة بين 15 سبتمبر 2023 إلى 31 مارس الماضي.

وشهد الدوري الجزائري تغييرات على صعيد المدربين على رأسها رحيل المدرب التونسي عمار السويح عن قيادة وفاق سطيف وتعيين رضا بن إدريس بدلًا منه.

وأعلن أيضًا نادي اتحاد العاصمة رحيل مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو وتعيين التونسي نبيل معلول لقيادة الفريق في الموسم المقبل.