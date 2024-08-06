خرجت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بأول تعليق بعد تأهلها للمباراة النهائية بمنافسات وزن أقل من 66 كغم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وفازت إيمان خليف على منافستها التايلاندية جانجيم سوانافينغ بنتيجة (5-0) في مباراة نصف النهائي التي أقيمت في صالة "رولان غاروس" مساء الثلاثاء.

وقالت الملاكمة الجزائرية في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب الفوز باللقاء إنها فخور بالتأهل للمباراة النهائية موضحًا أن ما تحقق إنجاز كبير تتمنى تتويجه بحصد الميدالية الذهبية.

وأضافت "أشكر المدربين الذين ساهموا في إعدادي للأولمبياد، بذلت قصارى جهدي من أجل بلوغ الدور النهائي".

وأشارت إلى أن كل تركيزها حاليا سينصب على النهائي "الحلم" متمنية أن تكون في قمة مستواها للفوز بالميدالية الذهبية.

وأكدت أن هناك فريقاً إعلامياً يتولى الرد على أي انتقادات أو حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي موضحة أن كل تركيزها ينصب على التدريبات بكل قوة من أجل تحقيق إنجاز في أولمبياد باريس.

وقالت إيمان خليف "أتمنى مباراة قوية في نهائي المنافسات والتتويج بالميدالية الذهبية".

ووجهت الملاكمة الجزائرية لكافة الجماهير التي حضرت إلى الصالة لمؤازرتها وأيضًا المشجعين الذين التفوا حول منزل عائلتها بمسقط رأسها بخلاف الجماهير العربية التي تساندها بكل قوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.