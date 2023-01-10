كريستيانو رونالدو يكرر قفزاته المذهلة في تدريبات النصر (صورة)
كرر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي قفزته الشهير في الهواء وضرب الكرة بالرأس خلال تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الشباب في دوري روشن.
ويشتهر رونالدو بأنه من اللاعبين في العالم الذين يجيدون الكرات الرأسية والقفز في الهواء، فقد سجّل أكثر من 100 هدف بكرة رأسية.
وخلال تدريبات النصر اليوم الثلاثاء، قفز رونالدو قفزته الشهيرة عاليًا للحاق بالكرة في الهواء، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي السعودي صورة للنجم البرتغالي لحظة ارتقائه وكتب عليها: "الأفضل يرتقي في النصر".
ورونالدو سبق أن قام بقفزة مذهلة، عندما نجح في هز شباك سامبدوريا بالدوري الإيطالي عام 2019، في لقطة أبهرت جميع المتابعين.
أما القفزة الأشهر لرونالدو، فقد سجلت ارتفاع 2.93 متر، وذلك خلال مشاركته مع فريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2012-2013.
ويلعب النصر ضد الشباب يوم السبت المقبل، في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي.
وحقق النصر فوزا يوم السبت الماضي أمام الطائي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة ليحافظ على صدارته لجدول دوري المحترفين بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.