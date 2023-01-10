كريستيانو رونالدو يكرر قفزاته المذهلة في تدريبات النصر (صورة)

كرر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي قفزته الشهير في الهواء وضرب الكرة بالرأس خلال تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الشباب في دوري روشن.

ويشتهر رونالدو بأنه من اللاعبين في العالم الذين يجيدون الكرات الرأسية والقفز في الهواء، فقد سجّل أكثر من 100 هدف بكرة رأسية.