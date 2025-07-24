على الأهلي السعودي الاستعداد جيدًا.. متى يغادر رياض محرز قلعة الكؤوس؟

فجّر النجم الجزائري رياض محرز جدلاً واسعاً وتساؤلات عديدة بين مشجعي فريقه الأهلي السعودي حول مستقبله مع الفريق، بعد التصريحات التي تحدث خلالها عن رغبته في اللعب بقميص مارسيليا الفرنسي.

تصريحات محرز أثارت عدة تكهنات حول إمكانية رحيل النجم الجزائري صاحب الـ 34 عاماً عن صفوف الأهلي؛ لتحقيق حلم طفولته باللعب مع مارسيليا.

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هل يغادر رياض محرز قلعة الكؤوس؟ هذا السؤال يحاول "إرم نيوز" الإجابة عنه في السطور التالية:

خطوة مؤجلة

على أرض الواقع، لن تكون خطوة رحيل محرز إلى مارسيليا مطروحة في الانتقالات الصيفية الحالية أو حتى القادمة.

محرز يرتبط بعقد مع الأهلي السعودي ينتهي في صيف 2027، وبالتالي فاللاعب سيكون مستمراً على الأرجح لنهاية عقده، خاصة أنه من العناصر المؤثرة في تشكيل المدرب ماتياس يايسله.

ولن يكون أمام محرز سوى الانتظار لنهاية عقده مع الأهلي من أجل تحقيق خطوة اللعب بقميص مارسيليا.

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قدرات مارسيليا

لا يملك الفريق الفرنسي القدرات المالية التي تسمح له بشراء عقد محرز من الأهلي، كما أن راتب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق سيكون مرتفعاً بالمقارنة بما يدفعه مارسيليا للاعبيه.

ربما يضطر محرز للتنازل عن جزء من راتبه السنوي، وبالتالي سيكون خيار الرحيل المجاني لتحقيق هذه الخطوة، خاصة أن مارسيليا لن يستطيع تقديم عرض مالي لشراء اللاعب الجزائري المخضرم.

أحلام منتظرة

ما زال أمام رياض محرز بعض الأحلام المنتظرة التي يسعى لتحقيقها مع الأهلي السعودي.

محرز، صاحب الـ 34 عاماً، نجح في قيادة فريقه نحو لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن النجم الجزائري ما زال راغباً في تحقيق الألقاب المحلية سواء الدوري أو كأس الملك.

ويتطلع أيضاً للظهور بصورة رائعة في كأس الإنتر كونتيننتال، العام الحالي، بخلاف إمكانية الحفاظ على لقب دوري الأبطال في النسخة الجديدة.

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مشروع الأهلي المونديالي

مع حلول صيف 2027، سيكون الأهلي على أعتاب الإعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2029، وبالتالي سيكون تفكير الإدارة وتخطيطها لبناء فريق قوي قادر على تقديم صورة مميزة.

قد يلجأ الأهلي لمدرب جديد بخلاف المدير الفني الحالي ماتياس يايسله، بجانب الاستعانة بعناصر أصغر سناً وقدرة على صناعة الفارق، وبالتالي ستكون مهمة محرز وقتها في الرحيل أسهل من الوقت الحالي.

وقد يكون هذا التوقيت مناسباً أيضاً بعد خوض كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده، ليكون اللعب بقميص مارسيليا ختامَ مسيرته الكروية المميزة.