حصل نادي السويحلي الليبي على توقيع محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق لضمه في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

ووقع محمود علاء عقود انتقاله إلى السويحلي في الموسم المقبل بعد نهاية ارتباطه بنادي الزمالك.

وفسخ محمود علاء عقده بالتراضي مع الزمالك قبل نهاية الموسم الحالي ليصبح لاعبًا حرًا.

وقال مصدر لـ"إرم نيوز" أن محمود علاء تلقى عروضًا من الدوري المصري ولكن كان يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة موضحًا أن اللاعب سيلتحق بمعسكر فريقه الجديد خلال الأيام القادمة.

وبدأ محمود علاء صاحب الـ 33 عامًا مشواره مع حرس الحدود الذي لعب له في الفترة بين 2011 إلى 2015 قبل رحيله إلى وادي دجلة.

ودافع علاء عن ألوان الفريق الدجلاوي في الفترة بين 2015 إلى 2017 قبل انتقاله إلى الزمالك.

ولعب المدافع الدولي بقميص الزمالك في الفترة بين 2017 إلى العام الحالي، وحقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين بجانب لقب السوبر الأفريقي.

وحقق علاء أيضًا لقب الدوري المصري مرتين بجانب الفوز بلقب كأس مصر 3 مرات بجانب لقب السوبر المصري مرة وحيدة.

وخاض محمود علاء 16 مباراة دولية مع منتخب مصر كما شارك في أولمبياد لندن 2012.

ولعب محمود علاء في الموسم الماضي على سبيل الإعارة بقميص نادي الاتحاد السكندري قبل عودته للزمالك مرة أخرى.