بسيارة "توينغو".. بيكيه يواصل استفزاز شاكيرا (فيديو)

وانفصلت شاكيرا وبيكيه في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معًا، حيث اكتشفت خيانته لها مع فتاة مجهولة ـ وقتها ـ.

وبعد انفصاله عن شاكيرا أعلن بيكيه علاقة مع الشابة كلاراشيا (23 عامًا) التي ظهرت معه في أماكن عامة في أكثر من مناسبة.

وفي نوفمبر، أعلن بيكيه نهاية مفاجئة لمسيرته المكللة بالنجاحات في عالم الساحرة المستديرة، معلنًا اعتزاله كرة القدم.

ويدير بيكيه حاليًا بطولة "دوري الملوك"، وهي مناسبة تلعب في الصالات المغطاة وتجمع بين كرة القدم والمحتوى الرقمي.