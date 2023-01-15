بسيارة "توينغو".. بيكيه يواصل استفزاز شاكيرا (فيديو)
واصل جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، استفزازاته لصديقته السابقة شاكيرا، بعد إصدارها أغنية ألمحت خلالها لخيانته لها.
وقالت شاكيرا في أغنية في إشارة لعلاقة بيكيه بصديقته الجديدة كلارا تشيا :"لقد استبدلت فيراري بتوينغو، وروليكس بساعة كاسيو".
واعتبرت شاكيرا، في أغنيتها، أن بيكيه مثل الشخص الذي تخلى عن سيارة فيراري من أجل سيارة توينغو شعبية رخصية الثمن، أو من ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى من نوع كاسيو، الشعبية رخيصة الثمن.
وفور انتشار أغنية شاكيرا الجديدة التي حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، بدأ بيكيه بالرد على الفور.
وفي البداية أبرم بيكيه عقدًا مع شركة ساعات "كاسيو" حيث سيتم توزيع ساعات كاسيو على الفائزين بمسابقة دوري الملوك التي دشنتها شركته الخاصة.
وظهر بيكيه بالفعل في فيديو يشير إلى ساعة كاسيو في يده، في إشارة إلى استمرار تفضيله صديقته الجديدة كلارا تشيا على شاكيرا.
واليوم، وصل بيكيه إلى مقر مسابقة دوري الملوك في سسيارة "توينغو" في استفزاز جديد لشاكيرا وإسقاط واضح على أغنيتها الأخيرة.
وانفصلت شاكيرا وبيكيه في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معًا، حيث اكتشفت خيانته لها مع فتاة مجهولة ـ وقتها ـ.
وبعد انفصاله عن شاكيرا أعلن بيكيه علاقة مع الشابة كلاراشيا (23 عامًا) التي ظهرت معه في أماكن عامة في أكثر من مناسبة.
وفي نوفمبر، أعلن بيكيه نهاية مفاجئة لمسيرته المكللة بالنجاحات في عالم الساحرة المستديرة، معلنًا اعتزاله كرة القدم.
ويدير بيكيه حاليًا بطولة "دوري الملوك"، وهي مناسبة تلعب في الصالات المغطاة وتجمع بين كرة القدم والمحتوى الرقمي.