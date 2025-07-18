زيارة السيدة فاطمة.. جورجينا رودريغز تفاجئ متابعيها (فيديو)

فاجئت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، متابعيها بنشر صور لها أثناء زيارتها إلى "السيدة فاطمة".

ونشرت جورجينا في الساعات الماضية مقطع فيديو بجانب بعض الصور لها وهي تحمل الورود وتتواجد عند تمثال السيدة فاطمة في البرتغال.

أخبار ذات علاقة "صديق رونالدو" مديرا رياضيا للنصر السعودي

وتقضي جورجينا عطلتها حالياً قبل السفر للسعودية مع زوجها رونالدو لبدء منافسات الموسم الجديد بعدما جدد الأخير عقده مع النصر لموسمين قادمين حتى صيف 2027.

ويقع تمثال فاطمة في قلب البرتغال حيث يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم كمزار ديني، حيث تحتفل الكنيسة الكاثوليكية يوم 13 مايو من كل عام بذكرى تجلي السيدة مريم العذراء في بلدة فاطيما البرتغالية.

أخبار ذات علاقة ليس رونالدو.. أكبر المستفيدين من تعاقد النصر السعودي مع جيسوس

ودارت أقاويل عديدة حول أسباب تسمية هذا المكان باسم فاطمة؛ إذ أشارت بعض الروايات التاريخية إلى أن الأمر يرجع إلى أميرة مسلمة في عهد بلاد الأندلس.

ونالت زيارة جورجينا تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيها عبر حسابها في منصة "إنستغرام".

أخبار ذات علاقة 5 صور مثيرة من إجازة كريستيانو رونالدو وجورجينا (شاهد)

وتحظى زوجة كريستيانو رونالدو بمتابعة ما يزيد عن 67 مليون شخص حول العالم لحسابها في موقع "إنستغرام".