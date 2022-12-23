كلوب يحذّر من عام صعب على ليفربول بسبب الإصابات

وقال كلوب للصحفيين، اليوم الجمعة، بعد خسارة فريقه 3-2 في الدور الرابع لكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، أمس الخميس: "بالنسبة للاعبين الذين شاركوا في كأس العالم، سيكون عامًا صعبًا بشكل لا يصدق".

وأضاف: "سيكون صعبًا للغاية ويجب التفكير في طريقة للتعامل مع هذا الأمر، وسنتعامل بحذر شديد مع أي معلومة نحصل عليها عن حالة كل لاعب".

وتابع: "سيجعل هذا الأمر التخطيط صعبًا جدًا للمباراة التالية، وقبل مباراة سيتي كنا نعرف بنسبة 100 % ما نريد القيام به، لكن الظروف أجبرتنا على تغيير بعض الأمور في الثانية الأخيرة، وهذا ليس رائعًا لكن كهذا تسير الأمور وقد يتكرر ذلك أمام أستون فيلا، لذلك يجب أن نتحلى بالمرونة".

وقال كلوب إن لاعب الوسط جيمس ميلنر، الذي تم استبداله بعد 38 دقيقة في الخسارة أمام سيتي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مؤكدًا أنه سيغيب لبضعة أيام إلى جانب المهاجم روبرتو فيرمينو الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.

وأضاف: "ميلنر لم يتحسن من وقتها، وسيغيب عن مباراتين، ونفس الشيء بالنسبة لفيرمينو، وأتمنى أن يكون ترينت ألكسندر أرنولد في حالة أفضل، ولم يشارك في أي مران كامل حتى الآن".

وأضاف كلوب أن أليكس أوكسليد-تشامبرلين وفيرجيل فان دايك بخير قبل مباراة أستون فيلا.

ورغم الهزيمة أمام سيتي قال كلوب إن بعض الجوانب في أداء فريقه كانت مشجعة في مسعاه إلى التقدم في ترتيب الدوري.

وأضاف: "بات الفريق بعيدًا بعض الشيء عن المنافسين في المراكز المتقدمة ويجب أن نطاردهم، ورأيت علامات مشجعة الليلة الماضية. ولم أكن سعيدًا بكل شيء، ولم نضغط على المنافس بالشكل المطلوب.. ينتظرنا عمل كبير، ويجب أن نبدأ من جديد وأن نبني على الأشياء الجيدة التي قمنا بها حتى الآن ومحاولة التحسن".