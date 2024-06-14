هاري كين يجيب عن السؤال الصعب قبل انطلاق اليورو

وردَّ كين على سؤال صعب حول إمكانية تشجيع الجمهور الألماني للمنتخب الإنجليزي في منافسات اليورو، قائلًا:" المشجعون الألمان أصبح أكثر إعجابًا بالمنتخب الإنجليزي منذ انتقالي إلى صفوف بايرن ميونخ، ولكنني لا أتوقع أن يشجعنا الجمهور الألماني".

وفازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 في نهائي كأس العالم 1966 وفازت أيضًا 2-صفر في دور 16 ببطولة أوروبا 2020.

وفازت ألمانيا على إنجلترا بركلات الترجيح بقبل نهائي كأس العالم 1990 في إيطاليا.