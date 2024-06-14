هاري كين يجيب عن السؤال الصعب قبل انطلاق اليورو
أجاب هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، عن سؤال صعب قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا.
ويلعب هاري كين في صفوف بايرن ميونخ الألماني بعد مسيرة طويلة مع توتنهام الإنجليزي.
وانتقل كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ في صفقة بلغت قيمتها 129 مليون دولار العام الماضي وأحرز 44 هدفًا في 45 مباراة في جميع المنافسات للعملاق البافاري الذي فشل رغم ذلك في الفوز بلقب الدوري المحلي لأول مرة منذ 2013.
وردَّ كين على سؤال صعب حول إمكانية تشجيع الجمهور الألماني للمنتخب الإنجليزي في منافسات اليورو، قائلًا:" المشجعون الألمان أصبح أكثر إعجابًا بالمنتخب الإنجليزي منذ انتقالي إلى صفوف بايرن ميونخ، ولكنني لا أتوقع أن يشجعنا الجمهور الألماني".
وفازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 في نهائي كأس العالم 1966 وفازت أيضًا 2-صفر في دور 16 ببطولة أوروبا 2020.
وفازت ألمانيا على إنجلترا بركلات الترجيح بقبل نهائي كأس العالم 1990 في إيطاليا.
وقال كين "الاستقبال الذي تلقيته منذ انتقالي إلى بايرن كان رائعًا وطوال وجودي في الفندق يأتي بعض العاملين ويلقون التحية.
وأتم قائلًا: "أنا لا أقول إنهم يريدون أن تفوز إنجلترا، لكنني أعتقد أن موقفهم تجاهنا أصبح أفضل خلال وجودي هنا وهذا رائع."