بعد بيانه الأخير.. هل يمهد حسين لبيب لإزاحة مرتضى منصور عن المشهد الرياضي في مصر؟
أثار حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك سابقًا الجدل، بشأن مصير مرتضى منصور –رئيس الزمالك المعزول عن منصبه- وهل سيتواجد في الفترة المقبلة أم لا.
رغم قرار العزل من المحكمة، فإن مرتضى ما زال يمارس مهام منصب رئيس نادي الزمالك، بعد تعيينه رئيسًا للجنة الاشتراكات والعضويات، ثم تعيينه رئيسًا شرفيًّا ومتحدثًا باسم مجلس الإدارة.
وعبرت جماهير الزمالك عن غضبها بسبب الغموض الذي يحيط بالنادي، خاصة أن كل الأندية بدأت في الإعلان عن صفقاتها واستعداداتها للموسم الجديد، باستثناء الزمالك الذي لا يوجد لديه إدارة واضحة.
وطالبت جماهير الزمالك من وزارة الرياضة بضرورة حسم الأمر، كما طالبت رموز الزمالك بالتدخل؛ ما دفع حسين لبيب لإصدار بيان مطول ألمح من خلاله إلى اقتراب نهاية فترة مرتضى منصور في الزمالك.
وأكد حسين لبيب، أنه يحترم غضب الجماهير ونقدهم، ومطالبتهم باتخاذ خطوات جادة من أجل إنقاذ النادي.
وكتب لبيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحترم غضب الجميع وتحفظ ونقد البعض احيانًا لِما أكتب ومطالباتهم بخطوات جادة على الأرض، وإلى هؤلاء أقول إنني أتفهم مشاعركم وغيرتكم على نادينا الحبيب وأشير إلى أن ما أكتب ليس بيانات بالمعنى الدقيق إنما مجرد تعبير عن رأي أو انطباعات شخصية أتشرف بطرحها عليكم للمناقشة وتبادل الرؤى".
وأضاف: "أما عن تصحيح مسار النادي فمعلوم أن الغاية الحقيقية الوحيدة من وجهة نظري هي إزاحة هذه المجموعة التي تدير النادي بعدما ثبت أنهم ليسوا أهلاً لإدارته، ومحاسبة كل من يثبت مساسه بأموال وحقوق النادي، من ثم الانطلاق بالنادي إلى المكانة التي تليق به وبجماهيره العظيمة، التي تثبت كل يوم ورغم الصعاب التي تواجهه أنها تعشق هذا الكيان، وكذلك جمعيته العمومية التي بدأت تدرك حجم المهازل والمتاهات والمؤامرات التي يمر بها نادينا العظيم".
وتابع: "ومن المعلوم أيضًا أن الحل الأمثل لإزاحة هؤلاء لن يتم إلا بموجب قرارات تصدرها الجهات المختصة وأحكام قضائية يتم تنفيذها على وجه صحيح، وأن دورنا هو العمل على استصدار تلك القرارات وإنفاذها".
وواصل: "أؤكد أنني لا أكتفي بما أكتبه إنما وبعيدًا عما تقتضي المصلحة إرجاء الكشف عنه الآن فإن ما تم ويستمر العمل به يدور حول توحيد القوام الأساس لرموز النادي على هدف واحد وجميعهم كبار يقدرون المسؤولية وعلى تواصل دائم وتنسيق، وتم نبذ كل من يأتي بوقيعة أو انقسام داخل الصفوف، والتواصل بكل قوة مع كافة جهات ومؤسسات الدولة لتوضيح وعرض الحقائق بالمستندات والبيانات الموثقة كاملة، وإيصال صوت الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي لإصدار القرارات التي نتطلع جميعًا إليها بهدف رجوع النادي إلى رموزه وأبنائه المخلصين واستعادة مكانته، والعمل مع مجموعة منتقاة من محبي النادي خبراء الاستثمار والمال وخبراء في القانون والإدارة لتقييم الموقف بالنادي ووضع الحلول والخطط للمرحلة المقبلة".
واختتم: "أكرر أننا نتفهم غضبكم وغيرتكم وإخلاصكم وبعيدًا عن أي إساءة أو هجوم من قلة معلومة نواياها ودوافعها تهاجم دون أن تقرأ أو تفهم أو لا تستطيع أن تتفهم أننا لن نتبع أسلوب الجعجعة وتزييف الحقائق".
موقف مرتضى منصور:
وعطفًا على هذا البيان كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مرتضى منصور عبَّر عن غضبه الشديد إزاء كلام حسين لبيب وبيانه الأخير.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن مرتضى منصور عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة للاتفاق على "استعطاف" جماهير الزمالك ومحاولة توجيه الحشد واللوم ضد اللجان المعينة ووزارة الشباب بدلًا من مجلس الإدارة.
وشدد على أن غضب مرتضى جاء بسبب علمه أن هناك تحركات تحاك ضده لإزاحته عن المشهد داخل نادي الزمالك بشكل نهائي، وهو القرار المنتظر خلال الفترة المقبلة.