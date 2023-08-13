بعد بيانه الأخير.. هل يمهد حسين لبيب لإزاحة مرتضى منصور عن المشهد الرياضي في مصر؟

وكتب لبيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحترم غضب الجميع وتحفظ ونقد البعض احيانًا لِما أكتب ومطالباتهم بخطوات جادة على الأرض، وإلى هؤلاء أقول إنني أتفهم مشاعركم وغيرتكم على نادينا الحبيب وأشير إلى أن ما أكتب ليس بيانات بالمعنى الدقيق إنما مجرد تعبير عن رأي أو انطباعات شخصية أتشرف بطرحها عليكم للمناقشة وتبادل الرؤى".

وأضاف: "أما عن تصحيح مسار النادي فمعلوم أن الغاية الحقيقية الوحيدة من وجهة نظري هي إزاحة هذه المجموعة التي تدير النادي بعدما ثبت أنهم ليسوا أهلاً لإدارته، ومحاسبة كل من يثبت مساسه بأموال وحقوق النادي، من ثم الانطلاق بالنادي إلى المكانة التي تليق به وبجماهيره العظيمة، التي تثبت كل يوم ورغم الصعاب التي تواجهه أنها تعشق هذا الكيان، وكذلك جمعيته العمومية التي بدأت تدرك حجم المهازل والمتاهات والمؤامرات التي يمر بها نادينا العظيم".

وتابع: "ومن المعلوم أيضًا أن الحل الأمثل لإزاحة هؤلاء لن يتم إلا بموجب قرارات تصدرها الجهات المختصة وأحكام قضائية يتم تنفيذها على وجه صحيح، وأن دورنا هو العمل على استصدار تلك القرارات وإنفاذها".

وواصل: "أؤكد أنني لا أكتفي بما أكتبه إنما وبعيدًا عما تقتضي المصلحة إرجاء الكشف عنه الآن فإن ما تم ويستمر العمل به يدور حول توحيد القوام الأساس لرموز النادي على هدف واحد وجميعهم كبار يقدرون المسؤولية وعلى تواصل دائم وتنسيق، وتم نبذ كل من يأتي بوقيعة أو انقسام داخل الصفوف، والتواصل بكل قوة مع كافة جهات ومؤسسات الدولة لتوضيح وعرض الحقائق بالمستندات والبيانات الموثقة كاملة، وإيصال صوت الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي لإصدار القرارات التي نتطلع جميعًا إليها بهدف رجوع النادي إلى رموزه وأبنائه المخلصين واستعادة مكانته، والعمل مع مجموعة منتقاة من محبي النادي خبراء الاستثمار والمال وخبراء في القانون والإدارة لتقييم الموقف بالنادي ووضع الحلول والخطط للمرحلة المقبلة".

واختتم: "أكرر أننا نتفهم غضبكم وغيرتكم وإخلاصكم وبعيدًا عن أي إساءة أو هجوم من قلة معلومة نواياها ودوافعها تهاجم دون أن تقرأ أو تفهم أو لا تستطيع أن تتفهم أننا لن نتبع أسلوب الجعجعة وتزييف الحقائق".