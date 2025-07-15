الدموع تغلب ألفارو كاريراس في يوم تقديمه لاعبا لريال مدريد (فيديو)

لم يتمالك ألفارو كاريراس نفسه وبكى خلال تقديمه رسميًّا كلاعب جديد في صفوف ريال مدريد، في لحظة مؤثرة عاشها اللاعب الشاب العائد إلى الفريق الذي تربى في أكاديميته.

الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عامًا عاد إلى العاصمة بعد سنوات من الغربة، ليرتدي القميص الأبيض الذي حلم به طويلًا.

وخلال كلمته في مراسم التقديم بمدينة فالديبيباس، ظهر كاريراس متأثرًا للغاية، وقال بصوت مرتجف: "لن يكون الأمر سهلًا".

ثم ختم كلمته القصيرة بعبارة "هلا مدريد"، قبل أن يجلس والدموع تملأ عينيه.

فلورنتينو بيريز يشيد بالعودة والرمزية

الرئيس فلورنتينو بيريز افتتح المناسبة بكلمات مؤثرة، وأكد أن انضمام كاريراس يمثل لحظة خاصة لجميع المدريديين، وقال: "اليوم يوم مهم لكل مشجعينا؛ لأن كل مرة نرحب فيها بلاعب جديد، نعيش لحظة استثنائية".

أوضح بيريز أن التعاقد مع كاريراس ليس مجرد تعزيز فني، بل خطوة ضمن مشروع طموح يقوده النادي حاليًّا.

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وأضاف: "نقوي فريقنا بهدف إسعاد جماهيرنا، ونعمل بلا توقف كي نحفزهم على الحلم بالمزيد من البطولات. ريال مدريد لا يشبع، يكتب التاريخ ويبني سلالة لا تتوقف".

وتحدث الرئيس عن التعاقدات الجديدة مثل ألكسندر أرنولد، وهايسن، وماستانتوونو، بالإضافة للمدرب الجديد تشابي ألونسو، مؤكدًا أن الفريق يستعد بقوة للمنافسة على كل الألقاب.

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عودة مشحونة بالذكريات

بيريز خصّ كاريراس بجزء من خطابه، واستعاد رحلته منذ انضمامه للنادي عام 2017، وقال: "نرحب بك مجددًا يا كارّيراس. تعود اليوم إلى مدينة فالديبيباس، حيث بدأت قصتك. تعرفت هنا على معنى الانتماء لهذا النادي العريق".

أشاد الرئيس برحلة اللاعب الذي ترك الأكاديمية ليبحث عن فرص خارجية، وقال: "كنت تحلم باللعب لريال مدريد، فغادرت لتطوير نفسك. في بنفيكا أصبحت محبوبًا من الجميع، وفزت بجائزة اكتشاف العام. كما تم اختيارك أفضل لاعب تحت 21 سنة عندما كنت في مانشستر يونايتد. نتابع كل من نشؤوا هنا أينما ذهبوا".

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قيمة اللاعب تنبع من شخصيته

في ختام كلمته، ركز بيريز على الجانب الشخصي والقِيَمي في شخصية كاريراس، معتبرًا أنه يجسد المبادئ التي يؤمن بها النادي: "اليوم يعود أحد أبناء النادي، الذي تربى على قيمنا: العمل، الاحترام، التواضع".

ورأى بيريز أن كاريراس من أفضل المدافعين الشبان في أوروبا، ويعرف تمامًا حجم التحدي.

واختتم: "البرنابيو وجماهيره في انتظارك. كنت تحلم بارتداء قميص أفضل نادٍ في العالم، وها أنت تبدأ فصلًا جديدًا مليئًا بالعاطفة والتحديات".