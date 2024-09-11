تفاعل ثم حذف.. غارناتشو يدخل صداما مع تين هاغ بسبب رونالدو (صور)

دخل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صدام جديد مع مدربه إيريك تين هاغ، بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو قد شن هجوما حادا وجديدا على الهولندي إريك تين هاغ مدربه السابق في مانشستر يونايتد، مؤكدا أن فريق الشياطين الحمر بحاجة إلى إعادة بناء شاملة لا تستثني أي شيء بما في ذلك الجهاز الفني.

قال رونالدو في بث على "يوتيوب": "تين هاغ قال كلاما يفتقر إلى الطموح والرغبة في التميز والنجاح، لا يمكنه أن يقول إنه لن يقاتل للفوز بالألقاب هذا كلام يحط من الطموحات".

وأضاف: "مدرب مانشستر يونايتد يقول إن الفريق غير قادر على المنافسة للفوز بالبريمرليغ ودوري الأبطال، يجب عليه أنّ يتحلى بالعقلية التنافسية".

ووضع غارناتشو إعجابًا على منشور بمنصة "إنستغرام" نقل تصريحات رونالدو، ما أثار ضجة كبيرة، وقد يشعل الخلاف مع مدربه.

ثم أزال غارناتشو بعد ذلك علامة الإعجاب بعد الهجوم الذي تلقاه.

يذكر أن تلك الواقعة لم تكن الأولى، إذ أُعجب غارناتشو في وقت سابق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد معاملة تين هاغ للاعبين.

ويعد غارناتشو شغوفًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خاصة أن النجم الأرجنتيني يقلد احتفالات رونالدو، ويظهر باستمرار بقميص الأخير.