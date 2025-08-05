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رياضة

أول ظهور لاستوديو قنوات ثمانية قبل السوبر السعودي (صورة)

أول ظهور لاستوديو قنوات ثمانية قبل السوبر السعودي (صورة)
شركة ثمانية حصلت على حقوق بث الدوري السعوديالمصدر: حساب دوري روشن عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 6:29 ص

تداولت عدة حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة تكشف عن الظهور الأول لشكل استوديوهات قنوات "ثمانية"، التي ستنقل بطولات الكرة السعودية خلال الـ6 مواسم المقبل.

وستكون بداية نقل المباريات مع قنوات ثمانية من بطولة السوبر السعودي التي تنطلق يوم الـ19 من أغسطس الجاري في هونغ كونغ.

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وأعلنت قنوات ثمانية امتلاك حقوق بث دوري روشن السعودي وعدد من البطولات السعودية حتى 2031 بعد منافسة شرسة مع بضع قنوات.

ولا تمتلك مجموعة قنوات ثمانية بطولة دوري روشن السعودي فقط، ولكن أيضًا بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي وكذلك دوري يلو الدرجة الأولى.

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وسوف يتم إطلاق القنوات الناقلة للبطولات المختلفة يوم الـ8 من أغسطس الجاري على أن تبدأ ببث السوبر السعودي 2025.

 

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وظهرت الاستوديوهات الخاصة بالقنوات باللون الأخضر المميز للمنتخب السعودي، وبدا أن القنوات تستعد بشكل ضخم لنقل فعاليات البطولات السعودية في الموسم الجديد، حيث وعدت متابعيها بتقنيات نقل غير مسبوقة وجودة صورة مميزة، مؤكدة أن النقل التلفزيوني للدوري السعودي سيكون مجانًا عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، ودون الحاجة إلى شراء ريسيفر خاص بها، مع توفير باقات اشتراك اختيارية للراغبين في محتوى ومزايا إضافية.

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وتملك المجموعة، التي وقع على عاتقها تنفيذ المشروع، خبرة واسعة في الإنتاج التلفزيوني والبث الرقمي؛ ما يعزز فرص نجاح التجربة الجديدة في إيصال المسابقات السعودية بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور، ويعكس مكانة الرياضة السعودية المتنامية في المنطقة والعالم.

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