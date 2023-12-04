سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والاستقلال بدوري أبطال آسيا

قال لويس كاسترو مدرب نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على الاستقلال من طاجيكستان في دوري أبطال آسيا، وإنهاء دور المجموعات دون خسارة، مشيرا إلى أنه فضل عدم المخاطرة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ضمان التأهل لدور الـ16.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة وضمن تأهله بالفعل بعد تعادله سلبيا مع برسيبوليس الإيراني في الجولة الماضية، بينما يتذيل الاستقلال الترتيب برصيد نقطتين.

وقال كاسترو: "مباراة الغد صعبة، خضنا مباريات عديدة في الفترة الماضية وليس لدينا الوقت للاستشفاء، لكنها مباراة مهمة للحفاظ على الصدارة والتأهل للدور القادم دون خسارة".