سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والاستقلال بدوري أبطال آسيا
قال لويس كاسترو مدرب نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على الاستقلال من طاجيكستان في دوري أبطال آسيا، وإنهاء دور المجموعات دون خسارة، مشيرا إلى أنه فضل عدم المخاطرة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ضمان التأهل لدور الـ16.
ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة وضمن تأهله بالفعل بعد تعادله سلبيا مع برسيبوليس الإيراني في الجولة الماضية، بينما يتذيل الاستقلال الترتيب برصيد نقطتين.
وقال كاسترو: "مباراة الغد صعبة، خضنا مباريات عديدة في الفترة الماضية وليس لدينا الوقت للاستشفاء، لكنها مباراة مهمة للحفاظ على الصدارة والتأهل للدور القادم دون خسارة".
وأضاف: "نريد تحقيق الفوز وتأكيد الصدارة مع الاحترام لفريق الاستقلال".
وسيكون النصر بدون نجمه رونالدو الذي لم يسافر مع بعثة الفريق إلى طاجيكستان بعدما فضل المدرب إراحته، إذ تعرض للإصابة أمام برسيبوليس، ثم عاد ليشارك في الخسارة 0/3 أمام الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين.
وقال المدرب البرتغالي: "أتفهم كثرة السؤال عن سبب غياب رونالدو في مباراة الغد، أنا متأكد من أنه يريد أن يكون حاضرا معنا لكن هذا يعود لاختياراتي ورغبتي في التدوير والحفاظ على اللاعبين وإراحتهم".
وأتم: "كمشجع، سأريد دائما مشاهدة رونالدو يلعب، لكن كمدرب يكون من الصعب المخاطرة به وهو غير جاهز، خاصة بعدما ضمن فريقنا التأهل".
وأضاف: "اللاعبون لديهم شغف كبير لتقديم مباراة مميزة، رغم أننا سنلعب على ملعب من العشب الصناعي، لن أقول إننا سنتأقلم بسرعة، لكننا سنحاول تقديم كل ما لدينا".
من جهته، قال سامي النجعي لاعب الفريق: "إنها مباراة مهمة ولن تكون سهلة. جئنا إلى هنا ولدينا الرغبة في الفوز للتأهل للدور القادم دون خسارة".
وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة كلاعبين في المدرب كما هو الحال بالنسبة له، وسنقدم الأفضل في المواجهات القادمة".