أول صورة لمحمد صلاح لحظة وصوله إلى أوروبا للتوقيع مع بازل (شاهد)

كتب – نور الدين ميفراني

يعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أحد أبرز اللاعبين في العالم حاليا، وفي السنوات الأخيرة، توج بعدة ألقاب كبرى برفقة فريقه الحالي، كما يعتبر وجها إعلاميا وإعلانيا مشهورا تتسابق كبريات الشركات العالمية للتوقيع معه.

كما رشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية عدة مرات، وكان قريبا منها في 2019 والسنة الحالية، لولا إقصاء فريقه ليفربول من دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة محمد صلاح يطارد رقما قياسيا تاريخيا أمام بيرنلي

أخبار ذات علاقة ظهور مفاجئ لمحمد صلاح مع الجراح العالمي مجدي يعقوب (صورة)

واختير محمد صلاح مرتين أفضل لاعب في أفريقيا، وفاز أربع مرات بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، واختير مرتين كأفضل لاعب.

لكن النجم المصري بدأ مشواره في مصر برفقة نادي المقاولون العرب، وحاول فريقا الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية التعاقد معه دون جدوى.

واختار صلاح البحث عن التألق في أوروبا، وفي 2012 ذهب إلى سويسرا ليوقع لنادي بازل، الذي كان سببا في التعرف عليه ومسيرته الناجحة في أكبر الدوريات الأوروبية.

وظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم المصري محمد صلاح في أول أيام وصوله لسويسرا للتوقيع مع بازل وكتب عليها: "أول صورة لصلاح بعد وصوله إلى أوروبا للانضمام إلى بازل، لا كاميرات، لا جماهير، مجرد شاب مصري يسعى وراء أحلام كبيرة".

ويبدو أن النجم المصري حقق أغلب أحلامه الكبيرة وخاض مشوارا رائعا يستحق الثناء والإشادة.

أخبار ذات علاقة هل "يتخاذل" محمد صلاح في مباريات منتخب مصر؟

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي، في ملعب "تورف مور" في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يمتلك العلامة الكاملة، 9 نقاط، بعدما حقق فوزا في الجولات الثلاث الماضية ضد بورنموث، نيوكاسل يونايتد وآرسنال.

من جهة أخرى، يتطلع صلاح إلى التسجيل في تلك المباراة، حيث سيرتفع رصيده من الأهداف إلى 188 هدفا، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وكسر رقم آندي كول.

وفي حال تسجيل أو صناعة صلاح في مباراة اليوم، فستصل مساهمته إلى رقم 273 في الدوري الإنجليزي، منذ وصوله إلى ليفربول في عام 2017، بفارق 100 هدف عن أقرب ملاحقيه لاعب توتنهام السابق سون هيونغ مين.

وتمكن سون من المساهمة في 173 هدفًا خلال تلك الفترة، مقابل 272 مساهمة لمحمد صلاح، حيث يسعى الأخير إلى الابتعاد بفارق يبلغ 100 في مواجهة اليوم.