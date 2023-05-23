آرسنال يمدد تعاقده مع بوكايو ساكا بعقد طويل الأمد

ويعد لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 21 عاما، والذي انضم لأكاديمية الناشئين بالنادي الذي يتخذ من شمال لندن مقرا له منذ أن كان في الثامنة من عمره، عنصرا أساسيا في آخر عامين وخاض 178 مباراة مع الفريق الأول.

وسجل ساكا 14 هدفا وصنع 11 مع آرسنال في كافة البطولات هذا الموسم. وكان أيضا هداف النادي في الموسم الماضي برصيد 12 هدفا.

وكان عقد ساكا السابق ينتهي في موسم 2023-2024 وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن العقد الجديد يسري حتى عام 2027.

وقال ساكا في بيان: "أنا سعيد حقا.. أعتقد أن هذا هو النادي المناسب لاتخاذ الخطوة المقبلة.. هو ناد رائع.. انظر إلى أين وصلنا".

وأضاف: "بالنسبة لي الأمر يدور حول تحقيق طموحاتي الشخصية... أنا محاط بالعديد من الأشخاص الرائعين في ملعب التدريب وزملائي والطاقم التدريبي كأنهم عائلتي".

واختتم: "أعتقد أن لدي كل شيء لأكون أفضل لاعب يمكن أن أكونه. وهذا ما يجعلني سعيدا بالبقاء هنا وأن أستمر في المستقبل لأنني أؤمن أننا نستطيع تحقيق أشياء كبيرة".