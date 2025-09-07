حقيقة اقتراب النصر السعودي من التعاقد مع البرازيلي جيرسون

زعمت تقارير إعلامية عن دخول نادي النصر في مفاوضات للتعاقد مع جيرسون سانتوس، لاعب فلامنغو البرازيلي السابق وزينيت سان بطرسبرغ الحالي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم جيرسون بالانضمام للنصر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما فاوضت إدارة النادي اللاعب خلال الفترة الماضية، ولكن اللاعب اختار الانتقال إلى الدوري الروسي من بوابة زينيت.

وأشارت التقارير إلى أن والد جيرسون هو مَن أصرَّ على انضمام اللاعب لصفوف زينيت الروسي وتفضيله على عرض النصر.

ولكن خلال الساعات الماضية تجدد الحديث عن محاولات النصر للعودة للتفاوض مع اللاعب لقدومه لدوري روشن للمحترفين.

ولكن بحسب الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، فإن هذا الأمر من الصعب حدوثه، موضحًا أن اللاعب وقَّع وانضم لصفوف فريقه الروسي في الصيف الحالي، ولوائح "فيفا" تشير إلى اللاعب الذي يسجل في فترة الانتقالات الصيفية لا يمكنه التسجيل لنادٍ آخر في الفترة نفسها.

وأوضح أن اللاعب يحق له الانتقال فقط في الميركاتو الشتوي.

وشدد على أن الهدف من هذه اللائحة في "فيفا"، هو منع ما يعرف بالانتقالات العابرة (الكوبري)، وهي حيلة للالتفاف على اللوائح عبر نقل اللاعب سريعًا بين الأندية في موسم واحد.

وكان النصر قد تعاقد مع عدة صفقات قوية في الموسم الحالي، وهم كينغسلي كومان قادمًا من بايرن ميونخ، وإينيغو مارتينيز قادمًا من برشلونة، وجواو فيليكس قادمًا من تشيلسي.

واستهل النصر موسمه بالفوز على التعاون بخماسية نظيفة، حيث قدمت الصفقات الجديدة أداء رائعًا، وعقب فترة التوقف الدولي سيعود الفريق لملاقاة فريق الخلود.