اتفاق نهائي بين الهلال وتشيلسي على صفقة كاليدو كوليبالي
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اتفاق نادي الهلال السعودي وتشيلسي على صفقة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.
وكتب رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "فُهم أن تشيلسي والهلال اتفقا على جميع العقود الخاصة بنقل كاليدو كوليبالي إلى النادي السعودي".
وأضاف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات: "سيكمل كوليبالي الفحوصات الطبية ويوقع العقد ثم يتم الكشف عنه في نهاية هذا الأسبوع كلاعب الهلال الجديد، تم الاتفاق، ها نحن نؤكد".
ويبلغ كوليبالي من العمر 32 عاما، وقد انضم لتشيلسي في 2022 مقابل 38 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع البلوز حتى يونيو 2026.
وتبلغ القيمة السوقية لكوليبالي 15 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".
وشارك كوليبالي مع تشيلسي في 32 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفا، وسبق أن لعب 317 مباراة مع نابولي سجل فيها 14 هدفا وصنع 8.
وشارك كوليبالي في 70 مباراة دولية مع منتخب السنغال ونال معه لقب النسخة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية.
وعلى مستوى الألقاب حقق كوليبالي مع نابولي لقبا في كأس إيطاليا ولقبا في كأس السوبر الإيطالي، كما نال لقبا في كأس بلجيكا مع جينك.
وحتى الآن تعاقد الهلال مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون.
وقال سانتي أونا الصحفي بشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية إن مسؤولي الهلال قدموا عرضًا مغريا للتعاقد مع البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي ليل الفرنسي.