اتفاق نهائي بين الهلال وتشيلسي على صفقة كاليدو كوليبالي

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اتفاق نادي الهلال السعودي وتشيلسي على صفقة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وكتب رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "فُهم أن تشيلسي والهلال اتفقا على جميع العقود الخاصة بنقل كاليدو كوليبالي إلى النادي السعودي".

وأضاف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات: "سيكمل كوليبالي الفحوصات الطبية ويوقع العقد ثم يتم الكشف عنه في نهاية هذا الأسبوع كلاعب الهلال الجديد، تم الاتفاق، ها نحن نؤكد".