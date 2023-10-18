سباليتي يأسف للأخطاء الفادحة التي وقعت فيها إيطاليا أمام إنجلترا

قال لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، إن فريقه بحاجة للتعلم من أخطائه بعد الهزيمة 3-1 أمام ايطاليا في المجموعة الثالثة وهو ما سيجعل حامل اللقب مطالبًا بمواصلة السعي لضمان التأهل لبطولة أوروبا 2024.

وسيتحدد مصير إيطاليا الشهر المقبل عندما تلعب مع مقدونيا الشمالية ثم أوكرانيا، صاحبة المركز الثاني حاليا في المجموعة في آخر مباراتين لها.

ومع عودتها لمسرح انتصارها بلقب بطولة أمم أوروبا 2020، تقدمت إيطاليا بالهدف الدولي الأول لجيانلوكا سكاماكا، لكن هذا لم يكن كافيا في النهاية حيث ضمنت إنجلترا الفوز والثأر من هزيمتها في نهائي البطولة الأخيرة.