قرار حاسم من جيسوس بشأن أجانب الهلال السعودي

اتخذ جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، قرارًا حاسمًا بشأن لاعبي الهلال الأجانب، وخاصة ميشيل ديلغادو، الذي تلقى عدة عروض للرحيل عن "الزعيم" في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن هناك تجاهًا داخل إدارة نادي الهلال إلى الإبقاء على جميع اللاعبين الأجانب، بمن فيهم البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر، مشيرة إلى تفضيل جيسوس الاستقرار الفني، وتفادي إدخال تعديلات على مجموعته من اللاعبين الأجانب.

وأوضحت الصحيفة، أن المدرب البرتغالي طلب انضمام لاعبي الهلال المعارين إلى معسكر النمسا، باستثناء ناصر الهدهود، لاعب الوسط، الذي عاد من إعارةٍ إلى الرائد، وينوي الهلال النظر في العروض المقدّمة له قبل انطلاق الموسم المقبل، بينما سيلتحق مصعب الجوير، لاعب الوسط، والمهاجم عبد الله رديف، ومعاذ فقيهي، الظهير الأيسر، وحمد اليامي، الظهير الأيمن، بالمعسكر.