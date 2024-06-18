قرار حاسم من جيسوس بشأن أجانب الهلال السعودي
اتخذ جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، قرارًا حاسمًا بشأن لاعبي الهلال الأجانب، وخاصة ميشيل ديلغادو، الذي تلقى عدة عروض للرحيل عن "الزعيم" في الميركاتو الصيفي.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن هناك تجاهًا داخل إدارة نادي الهلال إلى الإبقاء على جميع اللاعبين الأجانب، بمن فيهم البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر، مشيرة إلى تفضيل جيسوس الاستقرار الفني، وتفادي إدخال تعديلات على مجموعته من اللاعبين الأجانب.
وأوضحت الصحيفة، أن المدرب البرتغالي طلب انضمام لاعبي الهلال المعارين إلى معسكر النمسا، باستثناء ناصر الهدهود، لاعب الوسط، الذي عاد من إعارةٍ إلى الرائد، وينوي الهلال النظر في العروض المقدّمة له قبل انطلاق الموسم المقبل، بينما سيلتحق مصعب الجوير، لاعب الوسط، والمهاجم عبد الله رديف، ومعاذ فقيهي، الظهير الأيسر، وحمد اليامي، الظهير الأيمن، بالمعسكر.
فيما أشار التقرير، إلى أنه تم تأجيل حسم مستقبل الجناح البرازيلي ميشيل ديلغادو إلى حين التعرف على نتائج البرنامج التأهيلي للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من إصابة الرباط الصليبي، ومدى قدرته على المشاركة مع الفريق خلال الأشهر الأولى من الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة، أن "جيسوس سيتابع حالة نيمار بدقة خلال معسكر الإعداد الصيفي للفريق، الذي ينطلق منتصف شهر يوليو المقبل في النمسا، وإذا تبيّنت صعوبة مشاركته في الأشهر الأولى من الموسم، سيُبقِي الهلال على ديلغادو في قائمته حتى نهاية عقده مطلع عام 2025، على أن يخرج منها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لإتاحة مكانه لإعادة قيد نيمار".
وأصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروغواي، في الـ17 من أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وشارك النجم البرازيلي مع الهلال في 5 لقاءات عبر كل البطولات، وأحرز هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة إلى زملائه، علمًا بأن عقده الحالي مع النادي السعودي ينتهي في يونيو من عام 2025.
ورغم غياب اللاعب عن المباريات خلال الفترة الماضية، سيطر الهلال هذا الموسم على المشهد المحلي؛ إذ حقق "الزعيم" ألقاب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.