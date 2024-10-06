المغربي محمد أوناجم ينتقل إلى الدوري الليبي

أعلن نادي الصقور الليبي تعاقده رسميًا مع اللاعب المغربي محمد أوناجم، في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن الوداد المغربي.

وقال نادي الصقور عبر بيان رسمي: "تأتي الرياحُ كما تشتهيّ سفينتُنا، أسد من أسود الأطلس حطّ به الرِحال من كازابلانكا وبالتحديد من وداد الأمة بعد تجربة مع مدرسة الفن نادي الزمالك إلى مدينة دار السلام ليكون جزءًا من كتيبة العميد".

وأضاف: "رحِّبوا معنا بمهاجمنا الدولي المغربي محمد أوناجم.. مرحبًا بك في مدينة الصقور".

وبدأ أوناجم صاحب الـ32 عامًا مشواره مع شباب خنيفرة المغربي قبل رحيله إلى الوداد عام 2015.

وساهم الجناح المغربي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2017، قبل انتقاله للزمالك في صيف 2019، حيث حقق لقب السوبر الإفريقي بجانب السوبر المصري.

وعاد أوناجم للوداد معارًا في يناير 2021 لمدة 6 أشهر، قبل شراء عقده نهائيًا، ثم الاستغناء عن خدماته عقب نهاية الموسم الحالي.

وساهم اللاعب المغربي بجانب مواطنه أشرف بن شرقي في تتويج الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي المصري بعد الفوز بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب بالدار البيضاء، عقب التعادل ذهابًا في مصر بنتيجة 1-1.