ماركا: أنشيلوتي أسطورة في عالم التدريب
نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا تحدثت فيه عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.
ونقلت الصحيفة عن أنشيلوتي قوله: "أنا لست أسطورة، مجرد مدرب، الأساطير هم اللاعبون".
وجاء تصريح أنشيلوتي بعد الفوز 3/2 على يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا ليحصد الميرنغي 18 نقطة من 6 مباريات في دور المجموعات.
لكن، وفقًا للصحيفة، تكشف الإحصائيات والعمل الجيد أن المدرب الإيطالي أثبت نفسه بالفعل كأسطورة على مقاعد البدلاء.
وأضافت أن أنشيلوتي أصبح صاحب أكبر عدد من الانتصارات في أوروبا، بمجموع 42 فوزًا.
ويأتي خلفه ميغيل مونيوز (41 فوزًا)، وفيسينتي ديل بوسكي (34 فوزًا).
وأنشيلوتي هو المدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، والمدرب الوحيد الذي تمكن من الفوز بها 4 مرات.
وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 متأهلاً مجموعته، كما يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة من أصل 48 نقطة ممكنة.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" فقد نجح كارلو أنشيلوتي في التغلب على كل الانتكاسات التي تعرض لها ريال مدريد الموسم الحالي.
طاعون الإصابات
وبدءًا من الإصابات العديدة التي أثرت على الفريق في الموسم الحالي، حيث تعرض لاعبو ريال مدريد لخسائر لا حصر لها، ويغيب بعض اللاعبين لفترات طويلة، مثل تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وهما من ركائز التشكيلة الأساسية.
وأصيب 12 لاعبًا آخر، ومع ذلك، تمكن أنشيلوتي من إكمال الموسم بشكل مثالي بحيث لم تتم ملاحظة هذه الغيابات إلا بأقل قدر ممكن.
وذكرت الصحيفة أن الفضل في ذلك يعود إلى النظام الجديد الذي أنشأه المدرب الإيطالي في ريال مدريد.
الألماس بيلينغهام
أنشأ كارلو أنشيلوتي خطة 4/4/2 الماسية كخطة رئيسة لهذا الموسم، وسمح هذا الأمر بإبراز أفضل ما في جود بيلينغهام باعتباره لاعبًا متعدد المهارات وهدافًا.
لكن ليس هذا فحسب، بل مع غياب الفرنسي أوريلين تشواميني ومواطنه إدواردو كامافينغا، تمكن أنشيلوتي من تكييف الأسلوب، والانتقال إلى محور مزدوج يهيمن عليه توني كروس وفيدي فالفيردي.
مستقبل معلق في الهواء
وعلى الرغم من ذلك، يظل مستقبل أنشيلوتي معلقًا في الهواء، حيث ينتهي عقده في يونيو 2024.
وهناك العديد من الشائعات التي تربط أنشيلوتي بتولّي تدريب المنتخب البرازيلي.
ومع ذلك، فقد صرَّح المدرب الإيطالي أنه سينتظر ريال مدريد حتى اللحظة الأخيرة.
وقالت "ماركا" إن ما يبدو واضحًا هو أن الأرقام تدعم أنشيلوتي حتى الآن لمواصلة غزو أوروبا كمدرب لريال مدريد.