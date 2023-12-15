ماركا: أنشيلوتي أسطورة في عالم التدريب

نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا تحدثت فيه عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

ونقلت الصحيفة عن أنشيلوتي قوله: "أنا لست أسطورة، مجرد مدرب، الأساطير هم اللاعبون".

وجاء تصريح أنشيلوتي بعد الفوز 3/2 على يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا ليحصد الميرنغي 18 نقطة من 6 مباريات في دور المجموعات.

لكن، وفقًا للصحيفة، تكشف الإحصائيات والعمل الجيد أن المدرب الإيطالي أثبت نفسه بالفعل كأسطورة على مقاعد البدلاء.

وأضافت أن أنشيلوتي أصبح صاحب أكبر عدد من الانتصارات في أوروبا، بمجموع 42 فوزًا.