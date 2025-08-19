مهلة 48 ساعة.. الاتفاق يوافق على رحيل نجمه إلى النصر السعودي

منحت إدارة نادي الاتفاق مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لإدارة النصر لإتمام صفقة انتقال المدافع الدولي السعودي عبد الله مادو إلى صفوف القطب العاصمي، في صفقة تشمل شروطًا مالية وفنية دقيقة.

وجاءت هذه الخطوة بعد تلقي الاتفاق عروضًا من ناديين آخرين، استفسرا عن القيمة المالية لصفقة انتقال اللاعب.

وكانت إدارة الاتفاق اشترطت سابقًا على النصر التنازل عن المستحقات المتأخرة بقيمة 12 مليون ريال المتعلقة بانتقال الغنام، مقابل الموافقة على انتقال مادو، إلى جانب إلغاء بند الـ25% من أي بيع مستقبلي للاعب.

كما يرغب الاتفاق في عودة اللاعب بسام هزازي إلى صفوف الاتفاق.

ودفعت هذه الشروط النصر إلى تأجيل حسم الصفقة في انتظار قرارها النهائي بشأن وضع مدافعها عبد الإله العمري.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة إتمام الصفقة بشكل نهائي، في حال استجابت إدارة النصر للشروط المطلوبة خلال المهلة المحددة.