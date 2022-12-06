زيدان قد يكون مفتاح انتقاله.. ريال مدريد يعود للاهتمام بكيليان مبابي

وتعتقد إدارة ريال مدريد أن أشياء كثيرة تغيرت وأن هناك أمورًا تحيط بالنجم الفرنسي كيليان مبابي تجعله غير مرتاح ويرغب في الرحيل، لذلك فهي تراقب الوضع ولا ترغب في التعاقد معه سوى بشروطها.

وتعرف إدارة ريال مدريد أن باريس سان جيرمان غير مستعدة لمناقشة رحيل النجم الفرنسي ولا مستعدة لبيعه وتستعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للضغط على اللاعب للبقاء في فرنسا على الأقل حتى نهاية الألعاب الأولمبية الصيفية التي تحتضنها باريس صيف 2024.

وحسب موقع " ديفونسا سونترال " فريال مدريد يعتقد أن المدرب السابق والأسطورة السابق للفريق الفرنسي زين الدين زيدان قد يكون مفتاحًا مساعدًا لقدوم كيليان مبابي لريال مدريد.