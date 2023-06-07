رسميًا.. إنتر ميامي الأمريكي يعلن ضم ليونيل ميسي

ونشر نادي إنتر ميامي فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" أعلن من خلاله نجاحه في ضم الأسطورة الأرجنتيني ميسي.

وكان ميسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه "يعتزم الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي كلاعب حر، بعد أن اختار عدم تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي".

وقبل عام من استضافة الولايات المتحدة لكوبا أمريكا، وثلاثة أعوام من تنظيم كأس العالم مع كندا والمكسيك، ربما يكون الوقت قد حان للعب في الولايات المتحدة.

ويعني انتقال ميسي إلى جنوب فلوريدا، ان الأرجنتيني البالغ عمره 35 عاما سيلعب لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انضمامه لأكاديمية برشلونة وهو يبلغ 13 عاما قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا.

وفاز ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر في ديسمبر كانون الأول وحصل على الكرة الذهبية سبع مرات وهو رقم قياسي، بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مرتين بالإضافة لكأس السوبر الفرنسية عام 2022.

ومن المتوقع أن يؤدي انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي إلى اشتراك المشاهدين في منصة البث آبل تي.في لمتابعة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في العالم.

وسيختتم ميسي مسيرته في ميامي مع وجود النادي في ذيل ترتيب القسم الشرقي، متراجعا بفارق ست نقاط عن المركز التاسع، وهو المركز الأخير الذي من شأنه أن يمنحه فرصة التأهل إلى الادوار الاقصائية.

ويشترك ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي كان من أوائل النجوم الذين انتقلوا إلى أمريكا وفاز مع لوس أنغليس جالاكسي بلقب الدوري مرتين، في ملكية إنتر ميامي.

وأقال الفريق المدرب فيل نيفيل الأسبوع الماضي بعد سلسلة تتألف من 10 هزائم وخمسة انتصارات هذا الموسم، في تناقض صارخ مع الموسم الماضي عندما احتل المركز السادس وتأهل إلى الأدوار الاقصائية التي تحدد الفائز باللقب.