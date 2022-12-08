رسميًا.. الزمالك يعلن رحيل زكريا الوردي بالتراضي بسبب "هجوم الجماهير عليه"
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بناء على طلب اللاعب المغربي.
وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب" إن اللاعب "متمسك بالرحيل عن النادي بالتراضي، بعد الضغط الشديد الذي تعرض له عقب هزيمة السوبر أمام الأهلي".
ومرر زكريا الوردي الكرة بالخطأ لتصل إلى بورنو سافيو مهاجم الأهلي الذي أودعها في شباك محمد عواد، وخسر الزمالك بطولة السوبر أمام الأهلي.
وأضاف منصور أن "زكريا الوردي قام برد مقدم التعاقد للزمالك، وبالتالي لم يكلف خزينة النادي أي شيء".
وشدد رئيس نادي الزمالك على أن "اللاعب تمسك بالرحيل بسبب هجوم بعض جماهير الزمالك عليه"، مشيرًا إلى أن اللاعب "ينتظر شهر يناير للانتقال إلى أحد الأندية".
وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري، قد كشف أمس أن المغربي زكريا الوردي طلب الرحيل عن صفوف "الأبيض" خلال الفترة المقبلة.
وقال أمير في تصريحات للصحفيين المتواجدين في ملعب الكلية الحربية، الذي استضاف مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إن "الوردي طلب الرحيل، لأنه يعاني من أزمة نفسية كبيرة وحالة اكتئاب".
وأشار المشرف العام على الكرة إلى أن "اكتئاب زكريا الوردي يعود إلى شعوره بأنه سبب خسارة كأس السوبر أمام الأهلي".
وأكد أمير مرتضى أن "الوردي طلب الرحيل رسميًا، لكن مرتضي منصور رئيس النادي سيعلن مصيره بنفسه".
واختتم: "أحضرنا والدة اللاعب إلى القاهرة، ولكنها أصيبت بالمرارة لتعود إلى المغرب، واللاعب حاليًا خارج الحسابات".
وعاد الزمالك لطريق الانتصارات وفاز 4-0 على طلائع الجيش، وذلك عقب تعادله في آخر جولتين أمام إنبي والمصري البورسعيدي.
وسجل الزمالك هدفًا مبكرًا عن طريق حمزة المثلوثي لم يحتسب بعد العودة لحكم الفيديو المساعد بسبب التسلل بفارق ضئيل.
وفي الدقيقة 44 سجل أحمد سيد (زيزو) الهدف الأول للزمالك بعدما نفذ ركلة حرة وأرسل كرة عرضية خدعت الجميع واستقرت داخل الشباك، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 57.
وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 77، لكن البديل أحمد فتوح سجل الهدف الثالث في الدقيقة 83، ثم اختتم البديل الآخر يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع.
وارتفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي، الذي يتربع على الصدارة.