رسميًا.. الزمالك يعلن رحيل زكريا الوردي بالتراضي بسبب "هجوم الجماهير عليه"

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بناء على طلب اللاعب المغربي.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب" إن اللاعب "متمسك بالرحيل عن النادي بالتراضي، بعد الضغط الشديد الذي تعرض له عقب هزيمة السوبر أمام الأهلي".

ومرر زكريا الوردي الكرة بالخطأ لتصل إلى بورنو سافيو مهاجم الأهلي الذي أودعها في شباك محمد عواد، وخسر الزمالك بطولة السوبر أمام الأهلي.

وأضاف منصور أن "زكريا الوردي قام برد مقدم التعاقد للزمالك، وبالتالي لم يكلف خزينة النادي أي شيء".

وشدد رئيس نادي الزمالك على أن "اللاعب تمسك بالرحيل بسبب هجوم بعض جماهير الزمالك عليه"، مشيرًا إلى أن اللاعب "ينتظر شهر يناير للانتقال إلى أحد الأندية".