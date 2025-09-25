ضربة موجعة للنصر السعودي.. جون دوران يطلب الرحيل عن فنربخشة

يواجه نادي النصر السعودي ضربة موجعة في ظل رغبة الكولومبي جون دوران، لاعب الفريق والمعار إلى فنربخشة، في الرحيل عن فريقه التركي خلال الفترة المقبلة.

وكان المهاجم الكولومبي انتقل إلى صفوف فنربخشة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من النصر، الذي قدم معه أداء لافتا، حيث أحرز 12 هدفا في 18 مباراة بجميع المسابقات، لكنه لم يتأقلم مع أجواء دوري روشن للمحترفين ليقرر النادي السعودي إعارته.

وتعثر فريق فنربخشة التركي في مستهل مشواره بمسابقة الدوري الأوروبي، بخسارته أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية لهدف، وهي المواجهة التي شهدت غياب جون دوران عن الفريق بداعي الإصابة، حيث أشارت التقارير إلى أن إصابة اللاعب ستبعده طويلا عن الفريق.

وظهر مؤخرا فيديو على منصة "إكس" يُظهر اللاعب الكولومبي يستمتع بوقته أثناء تعافيه من الإصابة. في المشهد، بدا دوران مسترخيا وهو يقود عربة صغيرة في ملعب تدريب الفريق، برفقة بعض أعضاء الجهاز الفني وزملائه؛ ما أثار موجة من الضحك بينهم.

ومع ذلك، اعتبر ناشر الفيديو، أن سلوك دوران لم يكن مناسبا، وعلق قائلا: "بات واضحا سبب غياب جون دوران عن المباريات".

وبحسب ما ذكره الصحفي التركي سردار علي تشيليكلر، فإن دوران لا يريد اللعب للنادي التركي في المرحلة المقبلة.

وهذا الأمر قد يشكل أزمة لفريق النصر، الذي لن يتمكن من إعادة اللاعب للفريق بسبب راتبه المرتفع، بالإضافة لاكتمال صفوف الأجانب في "العالمي".