إيطاليا تكسر القواعد مجددا وتهيمن على نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان من المعتاد بلوغ أندية إيطاليا المراحل الأخيرة بالأدوار الإقصائية في مسابقة أوروبا الكبرى قبل عقدين تقريبا، لكنها تأثرت بالأزمات المالية وزيادة نفوذ أندية إنجلترا وإسبانيا لذا لم تعد قبلة تجذب ألمع الأسماء بين اللاعبين والمدربين.

لكن الكرة الإيطالية اعتادت المفاجآت وكسر القواعد دائما، ويرجع عشاقها السبب دائما إلى "جرينتا" أو المثابرة والشغف ورفض الاستسلام.

وسيشهد الدور قبل النهائي هذا الموسم قمة بين ميلان وغريمه إنتر، كما تهيمن إيطاليا في صراع العقول خارج الخطوط أيضا بوجود ثلاثة من مدربيها في المربع الذهبي.

ففي قمة ميلانو يصطدم المدربان ستيفانو بيولي وسيموني إنزاغي، بينما يطمح مواطنهما كارلو أنشيلوتي للاحتفاظ باللقب مع ريال مدريد بعد تخطي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، الذي تأثر أيضًا بتجربته في إيطاليا حين لعب بقميصي روما وبريشيا.

وبعد أن أطاح ميلان بنابولي، متصدر الدوري الإيطالي، وتفوق إنتر على بنفيكا البرتغالي ضمنت إيطاليا وجود أحد فرقها في النهائي لأول مرة منذ 2017 حين خسر يوفنتوس 4-1 من ريال مدريد، بينما لم يتوج فريق إيطالي باللقب منذ فوز إنتر بنسخة 2010.

وستعيد قمة ميلانو ذكريات مواجهة الجارين في قبل النهائي بموسم 2002-2003 حين تفوق ميلان ثم توج باللقب على حساب يوفنتوس في أولد ترافورد بركلات الترجيح، كما تقابلا في دور الثمانية بموسم 2004-2005 وشق ميلان طريقه نحو اللقب أيضا.