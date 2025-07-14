رسمياً.. الأهلي يعلن صفقة محمد شكري نجم سيراميكا كليوباترا

أعلن الأهلي المصري، اليوم الاثنين، تعاقده مع محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا لمدة 5 مواسم قادمة.

وقال بيان صادر عن النادي الأهلي إن محمد شكري وقّع رسمياً لمدة 5 مواسم قادمة بعد التنسيق مع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على الكرة ومحمد يوسف المدير الرياضي.

وبدأ محمد شكري صاحب الـ 26 عاماً مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل رحيله معاراً إلى سموحة خلال الفترة بين يناير 2021 إلى أغسطس 2022.

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وانتقل شكري بعد ذلك إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن ينضم نهائياً للأهلي مقابل انتقال خالد عبد الفتاح إلى سيراميكا وإعارة كريم الدبيس.

وخاض شكري مباراة دولية واحدة بينما لعب 76 مباراة في الدوري المصري خلال مسيرته وسجل 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وأصبح شكري الصفقة الثامنة للأهلي في الموسم الجديد بعد التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" بعد نهاية عقده مع الزمالك ومحمود حسن "تريزيغيه" جناح طرابزون سبور التركي والتونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري وأحمد رمضان "بيكهام" مدافع سيراميكا كليوباترا وياسين مرعي مدافع فاركو.

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وتعاقد الأهلي أيضاً مع محمد شريف مهاجم الخليج السعودي بعد نهاية عقده مع فريقه بجانب محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب.