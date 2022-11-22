الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تونس ضد الدنمارك

يخوض المنتخب التونسي اختبارا قويا في مواجهة الدنمارك ،اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة تونس ضد الدنمارك في كأس العالم:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت قطر الثانية ظهرا بتوقيت تونس على ملعب (المدينة التعليمية).

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت عصام الشوالي وربما تذاع عبر القناة المفتوحة بحسب بعض التقارير الصحفية.

وتذاع المباراة أيضا عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق أحمد الطيب وقناة الكأس 2 بصوت المعلق هيكل الصغير.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان مرة وحيدة على الصعيد الرسمي في دورة الألعاب الأولمبية 1960.

وفاز المنتخب الدنماركي وقتذاك بنتيجة 3-1 على حساب تونس.

تشكيل تونس

يخوض المنتخب التونسي تحديا كبيرا في المجموعة الرابعة للعبور للمرة الأولى في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية.

وأكد جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، في المؤتمر الصحفي أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز وتقديم بداية قوية ويدرك أن المجموعة صعبة ولكنه يسعى للوصول إلى نتائج جيدة.

وأوضح أن منتخب تونس يعيش حالة من الاستقرار الفني منذ عامين ويأمل أيضا الاستفادة من دعم جماهيره وأيضا الجاليات العربية.

ويعتمد منتخب تونس على تشكيلة تضم حارس المرمى معز حسن وأمامه الرباعي منتصر الطالبي وديلان برون ومحمد دراجر وعلي معلول في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عيسى العيدوني وبجواره فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان بينما يقود خط الهجوم وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

أوراق الدنمارك

يأمل منتخب الدنمارك تقديم بداية قوية في مشواره بالمونديال خاصة أن النسخة الحالية للمنتخب الدنماركي تحلم بالذهاب بعيدا في كأس العالم.

وقال كاسبر هيولماند في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن تونس دولة كبيرة كرويا موضحا أن المنتخب الدنماركي لا يملك حظوظا في المنافسة على اللقب.

ويعتمد منتخب الدنمارك على تشكيلة تضم حارس المرمى كاسبر شمايكل وأمامه سيمون كاير وأندرياس كريستينسن وفيكتور نيلسون ودانييل واس للدفاع.

ويقود خط الوسط توماس ديلاني وبيير هويبرغ وكريستيان إيريكسن بينما يقود خط الهجوم يوسف بولسن وكاسبر دوليبرغ ومارتن برايثوايت.

وقال أنيس بوجلبان، نجم منتخب تونس الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المنتخب التونسي لديه القدرات على عبور اللقاء وتحقيق الفوز على حساب الدنمارك".

وأوضح أن المنتخب التونسي يملك من الخبرات ما قد تؤهله للتعامل مع الدنمارك وإيقاف نقاط خطورته، مطالبا بغلق المساحات أمام الهجمات الدنماركية ومراعاة الجانب البدني.