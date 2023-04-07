محاولة فاشلة لاقتحام منزل ميسي في برشلونة (فيديو)

منزل ميسي الذي يقع في منطقة "كاستيلديفيلس" تعرض للاقتحام من جانب بعض اللصوص في ساعة متأخرة من فجر الخميس، ولكن المحاولة باءت بالفشل.

ووقعت الأحداث حوالي الساعة الثانية فجرا ونفذها شخصان مقنعان يرتديان ملابس سوداء.

وتمكن اللصان من الوصول إلى حديقة المنزل حيث كانوا يتسكعون وهربوا قبل وصول الشرطة.

وبحسب شبكة espn فإن محاولة الاستهداف كان لشخص قريب من منزل ميسي وليس منزل ميسي، وأن منزل النجم الأرجنتيني مزود بحراسة مشددة وكاميرات مراقبة.