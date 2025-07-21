تردد قناة الأهلي المصري على نايل سات HD وSD

ينتظر عشاق النادي الأهلي المصري المواجهة الودية الأولى للفريق في مستهل مشوار إعداده للموسم الجديد (2025-2026) أمام فريق الملعب التونسي، مساء اليوم الاثنين.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس، يوم الجمعة الماضي، لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة التحضير للموسم المقبل.

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ويخوض الأهلي مباراتين وديتين في هذا المعسكر، أمام الملعب التونسي، والبنزرتي.

وتنطلق الودية الأولى للأهلي في معسكره التحضيري أمام الملعب التونسي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، مساء اليوم.

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من المقرر أن يتم نقل مباراة الفريق الأحمر مع الملعب التونسي عبر قناة الأهلي الفضائية.

يتولى التعليق على مباراة الأهلي والملعب التونسي الودية، المعلق الرياضي عصام عبده.

ويأتي تردد قناة الأهلي كالآتي:

التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الأهلي المصري بجودة SD

- التردد: 11747.

- معدل الاستقطاب: رأسي (V).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: ¾.