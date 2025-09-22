البعض لا يجب التعامل معه بعاطفة.. تصريحات نارية من الفراج بعد إسقاط اسم كانسيلو

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة قوية إلى منتقدي قرار إدارة الهلال السعودي بشأن إسقاط اسم البرتغالي جواو كانسيلو من قائمة الفريق بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها وستبعده عن الفريق لفترة طويلة.

وقررت إدارة "الزعيم"، استبدال كانسيلو بالمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، في قائمة المسابقات المحلية، حتى يناير المُقبل، بسبب تعرض البرتغالي لإصابة تؤكد غيابه عن الملاعب لما يقارب الشهرين.

ورغم ذلك، فإن كانسيلو أبدى رد فعل غاضبًا من القرار الهلالي، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، بإزالة اسم نادي الهلال من النبذة التعريفية الخاصة به، مع وضع صورته بقميص برشلونة على "قصته"، وتصميم آخر يتضمن صوره بقمصان الأندية التي مثّلها في مسيرته، ما عدا النادي السعودي، قبل أن يتراجع ويعيد الأمور لنصابها الصحيح.

وقال وليد الفراج في تصريحات تلفزيونية: "بعض اللاعبين الأجانب لا يجب التعامل معهم بالعاطفة، خاصة ممن لديهم تاريخ طويل مع الإصابات، وهناك البعض لا يلتزم بعملية تأهيله ويقول إنه يريد السفر لبلده للعلاج مع طبيب معين، وهذا أمر غريب لأن أي لاعب أجنبي لو نقص من مستحقاته ريال واحد يتخذ موقفا حازما، فالإدارة يجب أن تتعامل بنفس المنطق، العاطفة هي ما تضيع الأندية".

وأضاف: "الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال، أعرفه جيدا من أكثر من 15 سنة وهو شخص طيب وإداري متميز، لكن في الهلال ما يعرفك ولا يمزح، وفي الإدارة لا للعواطف، كانسيلو سجله كبير في الإصابات، وقد يغيب لفترة الانتقالات الشتوية والبعض يريدهم أن يصبروا عليه، هل يعقل هذا؟ إذن الهلال أولا ولا مكان للعواطف".

واستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد، بفوز على الرياض (2-0)، ثم تعادلين مع القادسية (2-2) والأهلي (3-3)، في أولى ثلاث جولات من دوري روشن السعودي، فيما بدأ مشواره القاري بفوز صعب على الدحيل القطري (2-1)، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأثار الهلال جدلًا كبيرًا مع مدربه سيموني إنزاغي، بعد تعادله مع الأهلي، الذي جاء رغم تقدمه بثلاثة أهداف نظيفة مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يرد "الراقي" بثلاثية جاءت في آخر ثلث ساعة من المباراة.