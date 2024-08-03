واصلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مسيرتها البطولية في مسابقة الملاكمة ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك عقب الفوز على المجرية أنا لوكا هاموري (5 ـ0) اليوم السبت في ربع النهائي لوزن أقل من 66 كيلوغراما.

وضمنت الملاكمة الجزائرية على الأقل التتويج بالميدالية البرونزية بقطع النظر عن نتيجة نصف النهائي أمام منافستها التايلاندية.

وستتطلع إيمان خليف (25 عاما) إلى التأهل للنهائي، وبالتالي ضمان الميدالية الفضية والطموح للفوز بالذهب.

وفي ظل الجدل الكبير المصاحب للحملة التي تعرضت لها بشأن أهليتها الجنسية، كان الجمهور الحاضر مساء اليوم السبت، غفيرا وقياسيا لمتابعة المواجهة بين الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مع نظيرتها المجرية آنا لوكا هاموري في ربع نهائي وزن 66 كيلوغرامًا.

إيمان خليف احتاجت إلى 46 ثانية فقط لتتغلب على منافستها بدور الـ16 الإيطالية أنجيلا كاريني، يوم الخميس، لتثير الجدل وتخرج منافستها باكية، وبعد عدة اتهامات حرصت الملاكمة الإيطالية على الاعتذار لنظيرتها الجزائرية، قائلة: "أنا أعتذر لمنافستي، اللجنة الأولمبية الدولية قالت إن بإمكانها المشاركة في المنافسات، وأنا أحترم هذا القرار".

أخبار ذات علاقة "الهجوم ضدها غير أخلاقي".. والد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف يدافع عن ابنته

وكانت تلك المباراة قد أثارت جدلًا واسعًا للغاية قبل أيام؛ إذ اتُّهمت إيمان خليف أنه لديها جينات ذكورية، وسبق وحُظِرَت من إحدى المسابقات العالمية الكبرى لرياضة الملاكمة قبل الأولمبياد.

ودافعت اللجنة الأولمبية الدولية مرارًا وتكرارًا هذا الأسبوع عن حق خليف في المنافسة.

وانطلقت مواجهة إيمان خليف والمجرية هاموري في تمام الساعة 04:22 مساء بتوقيت الجزائر، 06:22 مساء بتوقيت السعودية، 07:22 بتوقيت الإمارات.

وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية النزال وأبرز لحظاته وأحداثه:

انطلاق النزال ولكمات قوية من الجزائرية إيمان خليف في الجولة الأولى

الهجوم سلاح إيمان خليف القوي أمام المجرية أنا لوكا هاموري والتقدم للجزائرية حتى الآن.

الجماهير الجزائرية والعربية حاضرة بقوة لمساندة خليف.. حضور رهيب في قاعة النزال وتشجيع مستمر.

الملاكمة المجرية أنا لوكا هاموري تصد بعض اللكمات وترد بين الحين والآخر في الثواني الأاخيرة من الجولة الثانية.

انطلاق الجولة الثالثة وإيمان خليف تحاول توجيه الضربة القاضية الفنية .. المجرية هاموري تسقط في منتصف الجولة ثم تنهض بسرعة وتستأنف النزال.

لكمات قوية ومتتابعة وسريعة من إيمان خليف أمام صمود المجرية .

فوز إيمان خليف وضمانها ميدالية برونزية على الأقل:

نهاية الجولة الثالثة والأخيرة: حكم النزال يعلن فوز إيمان خليف (5 ـ0) وتأهلها للدور نصف النهائي لتواجه التايلاندية جانجيم سوانافينغ، الفائزة، في ربع النهائي، على التركية بوزيناز سورمينلي بنتيجة (4-1).