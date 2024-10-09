التوقيع اقترب.. الزمالك يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجم الفريق

كشف مصدر داخل الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يتفاوض حاليا مع عبدالله السعيد، نجم الفريق، من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد "السعيد" مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، حيث انضم للفريق في يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "عبدالله السعيد رحب بتجديد تعاقده مع الزمالك، حيث يرغب في استمرار مسيرته بقميص الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة".

وأضاف المصدر: "السعيد سيوقع على عقد تمديد تعاقده خلال الساعات المقبلة".

وتابع: "الزمالك تحدث مع عبدالله السعيد لتجديد التعاقد ويوجد موافقة من الطرفين، ومن المقرر عقد جلسة بعد السوبر المصري، وسيجدد تعاقده لمدة عام أو عامين".

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر، وتضم الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي السوبر المحلي، وفي حال تأهل للنهائي سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويتطلع الفريق الأبيض للتتويج ببطولة السوبر المصري الغائبة عن دولاب بطولاته منذ نسخة 2019.