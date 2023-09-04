حارس ميسي الشخصي يركض سريعا لإنقاذه من مشجع اقتحم الملعب (فيديو)

تدخل ياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بشكل سريع لإبعاد مشجع يرتدي قميص برشلونة اقتحم الملعب خلال مباراة الفريق في مواجهة لوس أنجلوس، التي جمعت الفريقين، فجر الاثنين، بالدوري الأمريكي.

وخلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت لصالح رفاق ميسي بالفوز (3-1)، اقتحم أحد المشجعين الملعب وركض ناحية ميسي، ولكن حارس ميسي الشخصي كان أسرع من المنظمين، واندفع بكل سرعته لإيقاف المشجع الذي بالكاد وصل إلى النجم الأرجنتيني.