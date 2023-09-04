حارس ميسي الشخصي يركض سريعا لإنقاذه من مشجع اقتحم الملعب (فيديو)
تدخل ياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بشكل سريع لإبعاد مشجع يرتدي قميص برشلونة اقتحم الملعب خلال مباراة الفريق في مواجهة لوس أنجلوس، التي جمعت الفريقين، فجر الاثنين، بالدوري الأمريكي.
وخلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت لصالح رفاق ميسي بالفوز (3-1)، اقتحم أحد المشجعين الملعب وركض ناحية ميسي، ولكن حارس ميسي الشخصي كان أسرع من المنظمين، واندفع بكل سرعته لإيقاف المشجع الذي بالكاد وصل إلى النجم الأرجنتيني.
وتشويكو ظهر في مباريات ميسي مع إنتر ميامي، وهو يقف على الخط ويركض ويتحرك مع كل اتجاه يذهب إليه النجم الأرجنتيني، خاصة مع نهاية النصف الأول من أي مباراة أو عقب نهاية المواجهات.
وياسين تشويكو هو جندي أمريكي سابق اختاره الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد ملاك إنتر ميامي، شخصيا لمرافقة ميسي وعائلته خلال فترة تواجده بالولايات المتحدة.
ويعد تشويكو متخصصا في الفنون القتالية، خاصة الملاكمة والتايكوندو، حيث سبق أن شارك في بعض بطولات الملاكمة.
فوز إنتر ميامي
وصنع ليونيل ميسي هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس، ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، وهو رقم قياسي للنادي.
ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني، بعد أن افتتح فاكوندو فارياس التسجيل لإنتر في الدقيقة الـ 14.
وهذا هو الانتصار الثاني لإنتر في ثلاث مباريات بالدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي في يوليو الماضي الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي-المكسيكي.
وكان من أبرز الحاضرين في المدرجات بلوس أنجلوس لمشاهدة المباراة الأمير البريطاني هاري بجانب نجمي هوليوود ليوناردو ديكابريو وأوين ويلسون والمغنية سيلينا غوميز والممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجليس.
ولا يزال إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي، بينما يحتل لوس أنجلوس المركز الثالث في ترتيب الغرب.