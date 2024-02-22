بعد حادث الطائرة.. الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني
نجحت بعثة الفريق في الوصول إلى كوماسي
قال الإعلامي المصري أحمد شوبير، إن مباراة الأهلي مع مضيفه ميدياما الغاني، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ستقام في موعدها.
وحاول الأهلي تعديل موعد المباراة إلى السبت بدلًا من الجمعة.
وأعلن النادي الأهلي، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في غانا وقعت ""في ورطة"، بسبب حادث تعرضت له الطائرة الخاصة التي تنقل اللاعبين إلى كوماسي.
وفي وقت لاحق، نجحت بعثة الفريق في الوصول إلى كوماسي بعد توفير طائرة بديلة.
وبذلك ستقام المباراة في موعدها بالسادسة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة.
ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.
ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانغ أفريكانز التنزاني في القاهرة.