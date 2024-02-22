بعد حادث الطائرة.. الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

قال الإعلامي المصري أحمد شوبير، إن مباراة الأهلي مع مضيفه ميدياما الغاني، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ستقام في موعدها.

وحاول الأهلي تعديل موعد المباراة إلى السبت بدلًا من الجمعة.