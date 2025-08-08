فضيحة تلاعب وتزوير.. كريستيانو رونالدو يضع الهندية ديبيكا في مأزق خطير

كتب: نور الدين ميفراني

شككت بعض الصفحات الإلكترونية في حقيقة إنجاز الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون والتي حققت 1،9 مليار مشاهدة على إنستغرام عبر فيديو ترويجي مع مجموعة فنادق هيلتون.

وتملك الممثلة الهندية حوالي 80 مليون متابع وحقق الفيديو الإعلاني رقماً قياسياً متخطياً أرقام عدة نجوم من بينها كريستيانو رونالدو.

وجاء التشكيك لكون الفيديو المطروح على صفحتها رغم تحقيقه حوالي 2 مليار مشاهدة لم يحصل سوى على مليون إعجاب و7 تعليقات و 23 ألف مشاركة وهي أرقام تحققها فيديوهات عادية وبسيطة لكن بمشاهدات تصل إلى 5 أو 10 ملايين مشاهدة وكان من المفروض حسب عدد المشاهدات أن يتجاوز الفيديو 80 مليون إعجاب على الأقل.

لكن بعض المتابعين اكتشفوا أن المشاهدات ليست كلها من داخل "إنستغرام" بل أغلبها من خارجها حيث يتم ربط الإعلان بمواقع إلكترونية ومتصفحات وهو نفس ما تتبعه واتبعته مجموعة فنادق هيلتون مع الفيديو الترويجي رفقة الممثلة ديبيكا بادوكون.

وظهرت عدة فيديوهات تابعة للمجموعة تمتلك 30 مليون مشاهدة لكن بتفاعل ضعيف على مستوى الإعجاب والتعليق.

الطريقة المتبعة في الترويج لمثل هذه الفيديوهات ترفع عدد المشاهدات لكنها تخلق تناقض كبير بين التفاعل الحقيقي والمشاهدات الخارجية.

وأدى ذلك لموجة سخرية لمقارنتها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يملك 661 مليون متابع على إنستغرام وتحقق فيديوهاته مشاهدات حقيقية وتفاعلاً كبيراً من إعجاب وتعليقات وليست مشاهدات مزيفة.