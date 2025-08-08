صفات يعشقها كريستيانو رونالدو.. 5 مزايا فتحت لإينيغو مارتينيز أبواب النصر

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

اقترب النصر السعودي من التعاقد مع إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة الإسباني صاحب الـ 34 عامًا بعد الاتفاق مع اللاعب.

وودع إينيغو مارتينيز زملاءه في برشلونة تمهيدًا لرحيله نحو الدوري السعودي في صفقة انتقال حرة، ليبدأ مشوارًا جديدًا في مسيرته خارج أوروبا.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنفسه مفاوضات التعاقد مع لاعبين جدد لفريق النصر السعودي وفق صفات يحبها النجم في اللاعبين الذين يجاورونه.

وفتحت 5 مزايا يملكها إينيغو مارتينيز ويحبها النجم البرتغالي أبواب النصر السعودي لمدافع برشلونة، نستعرضها في السطور القادمة:

قائد بالفطرة

يعد مارتينيز قائدًا بالفطرة منذ بداية مشواره، وحمل شارة القيادة لسنوات في أتلتيك بلباو.

وحمل مارتينيز شارة القيادة مع برشلونة خلال الموسم الماضي في بعض الفترات.

مقاتل مثل سيرجيو راموس

يصنف المدافع المخضرم بكونه لاعبًا صلبًا ومقاتلًا على أرضية الملعب، حيث من الصعب مراوغته أو افتكاك الكرة منه.

ويمتاز مارتينيز بالقوة في التعامل مع الكرات الهوائية والمواجهات الفردية والصراعات الثنائية.

وتعيد هذه الصفات للأذهان اللاعب الإسباني سيرجيو راموس الذي زامل رونالدو في ريال مدريد الإسباني.

عاشق للفوز

بالنظر لكون إينيغو مارتينيز نشأ في إقليم الباسك ولعب لناديين في الإقليم، ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، ثم انتقل بعدها إلى برشلونة في إقليم كتالونيا فاللاعب تربى على ثقافة الفوز والانتصار وعدم تقبل الهزيمة.

ويحتاج النصر هذه الروح من أجل العودة بقوة إلى الألقاب في الموسم الجديد، وهو ما يتوافق مع طموح رونالدو.

مدافع بدرجة هداف

رغم أدواره الدفاعية إلا أن مارتينيز سجل 29 هدفًا طيلة مسيرته، وهي ميزة مهمة للغاية.

وسجل اللاعب 17 هدفًا مع ريال سوسيداد بجانب 8 أهداف لأتلتيك بلباو و3 أهداف لبرشلونة، كما ساهم بشكل جيد في الهجوم عبر تمريرات حاسمة من الخط الخلفي وقدم طيلة مشواره 13 تمريرة حاسمة.

الخبرات الطويلة

يملك إينيغو مارتينيز خبرة واسعة في الملاعب الإسبانية والأوروبية وهي أيضًا نقطة مهمة يحتاجها النصر.

ولعب مارتينيز لمدة 15 عامًا في الدوري الإسباني وشارك في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي رفقة الأندية التي لعب لها، كما مثل منتخب إسبانيا في 21 مباراة وسجل هدفًا.