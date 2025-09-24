لماذا رفض ليونيل ميسي التقاط صورة مع رئيس الأرجنتين؟

تلقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ضربة سياسية بعد إخفاقه في الحصول على صورة مع ليونيل ميسي خلال زيارته إلى نيويورك، رغم محاولات استمرت نحو 20 يومًا قادتها شقيقته كارينا ميلي، بحسب ما كشفته صحيفة "دوبلي أماريا".

أخبار ذات علاقة "والده يحكم النادي".. لاعب سابق في الدوري الأمريكي يصعق ميسي وإنتر ميامي

ميلي، الذي أدار ظهره لمبادرة كونميبول الخاصة بمونديال 2030، كان يسعى بصورة ملحّة لالتقاط صورة مع قائد إنتر ميامي، الذي خاض مواجهة أمام نيويورك سيتي في المدينة نفسها.

الهدف من هذه الصورة كان توظيفها انتخابيًا قبل انتخابات منتصف المدة المقررة في 26 أكتوبر.

أخبار ذات علاقة تهدد ميسي.. من هي لاعبة برشلونة التي حطمت رقم كريستيانو رونالدو؟

محاولات سابقة لالتقاط الصورة

بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يومه الأول بنيويورك، كثف ميلي جهوده لتأمين الصورة الرمزية، لكن ميسي أوضح لمقربي الرئيس أن جدول مبارياته مزدحم، وأنه سيسافر مباشرة بعد المباراة.

كما شدد على موقفه الثابت بالابتعاد عن أي استغلال سياسي، محليًا كان أو دوليًا، مشيرًا إلى أن قرب الانتخابات يجعل الصورة بمثابة أداة دعائية.

الاتصالات بين الطرفين بدأت مطلع سبتمبر حين تأكد تزامن وجود ميلي في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة مع مباراة إنتر ميامي في نيويورك، حتى أن الرئيس لم يستبعد فكرة التوجه إلى الملعب لمشاهدة النجم الأرجنتيني.

في المقابل، التقى وفد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم برئاسة كلاوديو تابيا مجددًا ميسي ورودريغو دي بول بعد المباراة، كما حدث قبل أيام في ميامي احتفالًا بعيد ميلاد "تشيكي".

كما لم يُستبعد أن يظهر ميسي مع لويس سواريز في لفتة رمزية مرتبطة بتنظيم مونديال 2030، الذي ستستضيفه الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.