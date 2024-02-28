بمشاركة أفضل 8 لاعبين.. تدشين بطولة السنوكر العالمية في الرياض

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالممكلة العربية السعودية، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة "موسم الرياض" للسنوكر، خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس المقبل في "بوليفارد أرينا".

وقال آل الشيخ في بيان: "يسعدنا أن نستضيف أول بطولة احترافية للسنوكر على الإطلاق في المملكة".

وأوضح أن رياضة السنوكر يشاهدها ويلعبها الملايين حول العالم، متطلعا إلى الترحيب باللاعبين المشاركين وعشاق السنوكر في السعودية وضمن فعاليات موسم الرياض.

وجاء توقيع اتفاقية البطولة بين فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، وستيف دوسون رئيس مجلس إدارة جولة السنوكر العالمية (World Snooker Tour)، بحضور آل الشيخ والرياضيين إيدي هيرن وباري هيرن.