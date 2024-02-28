بمشاركة أفضل 8 لاعبين.. تدشين بطولة السنوكر العالمية في الرياض
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالممكلة العربية السعودية، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة "موسم الرياض" للسنوكر، خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس المقبل في "بوليفارد أرينا".
وقال آل الشيخ في بيان: "يسعدنا أن نستضيف أول بطولة احترافية للسنوكر على الإطلاق في المملكة".
وأوضح أن رياضة السنوكر يشاهدها ويلعبها الملايين حول العالم، متطلعا إلى الترحيب باللاعبين المشاركين وعشاق السنوكر في السعودية وضمن فعاليات موسم الرياض.
وجاء توقيع اتفاقية البطولة بين فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، وستيف دوسون رئيس مجلس إدارة جولة السنوكر العالمية (World Snooker Tour)، بحضور آل الشيخ والرياضيين إيدي هيرن وباري هيرن.
ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي للبطولة، سيشارك بالمنافسات أفضل 8 لاعبين في العالم، بما في ذلك أعظم لاعب، روني أوسوليفان، الفائز ببطولة العالم للعبة برقم قياسي يبلغ 7 مرات، وبطل العالم لعام 2019 جود ترامب، وبطل العالم الحالي لوكا بريسيل، وسيُكشف عن المزيد من التفاصيل وأسماء المشاركين والجدول الزمني خلال الأسابيع المقبلة.
وستقام كل مباراة وفقًا لقواعد ولوائح بطولة العالم للسنوكر مع تقديم مفهوم جديد مبتكر، حيث سيتم لعب كل مباراة باستخدام كرة ذهبية جديدة تُعرف باسم كرة موسم الرياض، والتي تبلغ قيمتها 20 نقطة، ولا يمكن وضع هذه الكرة في الثقب إلا بعد الانتهاء من جميع الكرات الأخرى من الطاولة بنجاح، ولأول مرة على اللاعب أن يسجل أعلى كسر بحد أقصى 167.