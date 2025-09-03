شرط جزائي ضخم جدا.. اسم كبير يدخل قائمة المرشحين لتدريب الأهلي المصري (فيديو)

دخل اسم جديد إلى قائمة المرشحين لتدريب الأهلي المصري خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، لكن العائق الأكبر أمام التعاقد يتمثل في الشرط الجزائي الضخم الذي يحول دون إتمام المفاوضات بسهولة.

أخبار ذات علاقة الخطيب يغامر.. 3 أشياء ترعب جمهور الأهلي من وليد صلاح الدين

الأهلي أعلن رسميًا إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري، وهي الهزيمة التي فجرت غضب الجماهير بسبب الأداء الباهت وغياب الشخصية عن الفريق.

وفي خطوة سريعة لسد الفراغ الفني، قررت الإدارة تكليف عماد النحاس بمهمة المدير الفني المؤقت خلال المرحلة الانتقالية، على أن يتولى الإشراف على الفريق حتى الاستقرار على اسم مدرب أجنبي جديد.

أخبار ذات علاقة أثق أنه سيفعل.. شوبير يفجر مفاجأة حول مصير أحمد عبد القادر مع الأهلي (فيديو)

اسم كبير يدخل قائمة المرشحين

كشفت قناة "أون سبورت" أن الأهلي فتح خط اتصالات مع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني السابق للهلال السعودي والحالي لفريق باوك اليوناني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في مسيرته.

أبرز تلك النتائج كان التتويج بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال.

غير أن الشرط الجزائي في عقده مع النادي اليوناني، البالغ نحو 4 ملايين يورو، جعل الإدارة الحمراء تتراجع سريعًا عن المضي قدمًا في الصفقة.

غوميز على رأس الترشيحات

كما أشارت القناة إلى أن البرتغالي جوزيه غوميز ما زال أحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الأهلي، خصوصًا أنه يعرف جيدًا أجواء الكرة المصرية بعدما درب الزمالك الموسم الماضي، وتوج معه ببطولتي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي على حساب الأهلي نفسه.

لكن ظهرت مشكلة جديدة لإدارة الأهلي، وهي أن غوميز يرتبط بعقد مع الفتح السعودي، ويحتاج الأهلي لدفع شرط جزائي يقترب من 750 ألف دولار إذا أراد التعاقد معه.