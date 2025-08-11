غارات إسرائيلية على مناطق واسعة في قطاع غزة

نجل خفير أرضه أنهى حياته.. من هو هيثم سمير بطل السباقات المصري؟ (صور)

هيثم سمير بطل سباقات السياراتالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 11:30 م

أثار مقتل هيثم سمير بطل السباقات المصري حالة من الجدل بسبب ملابسات حادث وفاته في الساعات القليلة الماضية.

وبحسب تقارير صحفية محلية فإن هيثم سمير تعرض إلى طلق ناري بالرصاص في فخذه الأيمن ما أدى إلى تمزق شرايين رئيسية متصلة بالقلب وأحدث نزيفاً حاداً انتهى بوفاة البطل المصري.

 وجاء هذا الحادث في محافظة القليوبية مسقط رأس هيثم سمير بعدما ذهب الأخير إلى قطعة أرض يملكها رفقة صديقه، ولكن حدثت مشادة كلامية بينه وبين نجل الخفير المسؤول عن حماية أرضه.

وانتهت المشادة بإطلاق الرصاص من نجل الخفير على هيثم سمير ليفارق الحياة بعد نقله للمستشفى.

 وفيما يلي أبرز المعلومات عن هيثم سمير بطل السباقات الذي فارق الحياة:

بطل سيارات بدرجة مهندس

هيثم سمير مواليد محافظة القليوبية وأحب السيارات بسبب عمل والده في صيانة السيارات.

واتجه هيثم سمير إلى دراسة الهندسة وتحديداً قسم الميكانيكا، ولكنه اقتحم مجال سباق السيارات وبدأ مشواره في عدة سباقات محلية محدودة قبل أن يصبح أحد أبطال السباقات.

 أبرز السباقات التي شارك بها

اشتهر هيثم سمير في سباق الدريف، وبدأ اسمه في الانتشار بعد أن حقق لقب بطولة "رد بول كار بارك دريفت" التي أقيمت في مصر عام 2013.

ونجح هيثم في تحقيق وصافة النسخة التالية للبطولة عام 2015 بخلاف تحقيق بطولة سباقات السرعة في مصر في نفس العام برقم قياسي مميز في الجولة الثانية بواقع 1:07.54  دقيقة.

وشارك الراحل في عدة سباقات إقليمية في الإمارات والأردن وحصد لقب بطولة الشرق الأوسط في العام الماضي.

ونجح هيثم سمير في استثمار حبه للسيارات بعدما أشرف بنفسه على تنظيم بعض الفعاليات بجانب امتلاكه مركز للخدمات.

