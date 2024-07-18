بمشاركة الأساطير رونالدينيو وإنييستا وبويول، أعلن نادي برشلونة رسميا عن إطلاق قميصه الجديد لموسم 2024-2025.

ونشر النادي فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التوصل الاجتماعي يظهر فيه نجومه السابقون، مع أبرز النجوم الحاليين من ضمنهم لامين يامال وأبرز لاعبات فريق السيدات، وهم يستعرضون قميص برشلونة للموسم المقبل.

وظهر رونالدينيو، نجم النادي الأسبق، في بداية المقطع المصور، وكانت بمثابة المفاجأة للجماهير، والذي منح الكرة لمواطنه رافينيا، نجم الفريق الحالي.

رونالدينيو شارك سابقا مع برشلونة في 207 مباريات، وأحرز من خلالها 94 هدفا.

ويستعد برشلونة حاليا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 28 يوليو الجاري لخوض عدة مباريات ودية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويلتقي برشلونة نظيره مانشستر سيتي يوم 31 يوليو الجاري، قبل أن يضرب موعدا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم 4 أغسطس المقبل، على أن يختتم مبارياته يوم 7 من الشهر نفسه، أمام ميلان الإيطالي، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لبرشلونة.

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وكانت رابطة الدوري الإسباني كشفت عن جدول مباريات الموسم؛ إذ يستهل النادي الكتالوني مشواره أمام فالنسيا في 18 من أغسطس على ملعب ميستايا.

وتتجه الأنظار لمباراتي الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث ستقام الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة 11، في الـ 27 أكتوبر 2024، على أن يكون الإياب في برشلونة لحساب الجولة الـ 35 يوم 11 من مايو 2025.