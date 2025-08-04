رئيس نادي أتالانتا يوجّه رسالة الوداع للنيجيري لوكمان ويكشف عن مفاجأة

بات نجم أتالانتا الإيطالي، ومنتخب نيجيريا أديمولا لوكمان على وشك الانضمام رسميا لنادي إنتر ميلان الإيطالي وفق ما أكده رئيس نادي أتالانتا أنطونيو بيركاسي اليوم الاثنين.

ووجه بيركاسي رسالة الوداع لنجم الفريق الأول الذي ساهم بشكل فعال في إنجاز تاريخي مذهل لأتالانتا في موسم 2023 ـ 2024 عندما قاده للتتويج بطلا للدوري الأوروبي بعدما أحرز هاتريك رائعا في شباك باير ليفركوزن في النهائي (3 ـ 0)، ليضع فريقه على منصة التتويج القاري للمرة الأولى على الإطلاق.

وبعد ذلك الموسم، توترت علاقة أديمولا لوكمان، المتوج في يناير الماضي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي (2025)، مع ناديه ومدربه جيانبييرو غاسبريني خصوصا بعد الخروج من دور الملحق في دوري أبطال أوروبا.

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وقال بيركاسي رئيس نادي أتالانتا إنه وافق رسميا على انضمام المهاجم الدولي النيجيري إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد أن طلب لاعب الجناح علنًا الرحيل عن أتالانتا.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، وجه أنطونيو بيركاسي، رسالة وداع للاعبه، مؤكدا أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع الدولي النيجيري لمنحه رخصة الخروج بعد أن منعته عام 2024 من قبول عرض من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال: "في العام الماضي كان سان جيرمان قريبا من لوكمان ولكن طلبنا منه الاستمرار معنا على أن نمنحه فرصة الخروج هذا الموسم".

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وأضاف بيركاسي قائلًا: "تم الاتفاق مع لوكمان قبل عام، عندما رفضنا عرضًا بقيمة 20 مليون يورو من باريس سان جيرمان، لقد قلنا له حينها: سنسمح لك بالرحيل في عام 2025 إلى نادٍ كبير، ولكن ليس في إيطاليا، ولكن اليوم الوضع مختلف وسنبيعه إلى إنتر ميلان، كما هو الحال دائمًا، القرار الأخير لنا".

وتوقع رئيس أتالانتا أن يحصل ناديه على مبلغ قيمته 50 مليون يورو على الأقل لبيع لوكمان إلى إنتر، مضيفا أن الصفقة باتت شبه رسمية ولم يتبق إلا بعض الإجراءات الجزئية.

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وفي مايو 2024، أصبح لقمان أول لاعب إفريقي يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في دور نهائي لإحدى المسابقات الأوروبية للأندية، عندما سجل ثلاثية الفوز لفريقه في شباك ليفركوزن.

وأحرز أديمولا لوكمان (27 عامًا) مع أتالانتا 15 هدفًا في 31 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.