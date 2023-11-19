تقرير: برشلونة يعود بقوة لمفاوضات ضم زوبيميندي

كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة سيعود بقوة لبدء مفاوضات لضم مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد، الذي يعتبر بحسب التقارير الإسبانية، هو مطلب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوغرانا، ليكون خليفة سيرجيو بوسكيتس في الفريق.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يبدي فيها النادي اهتمامه بضم اللاعب، إذ سعى برشلونة سابقًا لضمه من أجل تعويض رحيل بوسكيتس، ولكن رفض اللاعب الرحيل عن صفوف فريقه.

وأوضحت "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن "برشلونة يعتقد بأن زوبيميندي لاعب مهم للمستقبل ويستحق بذل مجهود كبير من أجله، ويمكن أن يمثل حقبة في النادي، البارسا سيبذل كل ما في وسعه من أجله قدومه".