شهدت مراسم تتويج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا، لفتة رائعة بين القائد داني كارفخال، والوافد الجديد كيليان مبابي.

وفاز ريال مدريد على أتالانتا بنتيجة 2-0 وأحضر كأس السوبر الأوروبي للمرة السادسة إلى متحفه، وفي الوقت نفسه، سجل كيليان مبابي أول هدف له في مسيرته مع ريال مدريد.

وخلال تسلم كأس البطولة، قام داني كارفخال بلفتة رائعة تجاه مبابي، حيث توجه قائد ريال مدريد إلى النجم الفرنسي، وأهداه الكأس، كي يحتفل مع الجماهير.

وقال مبابي عقب المباراة، "هذه ليلة ساحرة، انتظرت هذه اللحظة كثيرًا؛ اللعب بهذا القميص، بهذا الشعار ولهؤلاء المشجعين".

وأبدى مبابي سعادته باللعب بجوار رودريغو وفينيسيوس جونيور وبيلينغهام.

وتوج فريق ريال مدريد الإسباني بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-صفر في مباراة أقيمت بالعاصمة البولندية وارسو يوم الأربعاء.

وسجل فالفيردي وكيليان مبابي هدفي الريال في الدقيقتين 59 و68 ليتوج بطلا للسوبر للمرة السادسة في تاريخه، محققا لقبه الرابع هذا العام بعد كأس السوبر المحلي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما اعتلى ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 6 مرات ليفض الشراكة مع غريمه برشلونة وإيه سي ميلان الإيطالي اللذين حققا اللقب 5 مرات.

وعزز الفريق الملكي أيضا سيطرة الأندية الإسبانية على كأس السوبر الأوروبي برصيد 17 لقبا مقابل 10 للأندية الإنجليزية و9 ألقاب لأندية إيطاليا.