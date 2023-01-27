كريستيانو رونالدو يغادر الملعب مصابًا (فيديو)

وفاز الاتحاد على النصر بهدفي رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله في الشوط الأول وهدف مهند الشنقيطي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

افتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 15 بعد أن تلقى كرة عرضية من عبد الرحمن العبود من جهة اليسار قابلها رومارينيو بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

وظهرت خطورة رونالدو في عدة مناسبات في الشوط الأول كان أخطرها ضربة رأس في الدقيقة 42 بعد عرضية من جهة اليمين أبعدها الحارس مارسيلو جروهي بشكل رائع لترتد بهجمة في الاتجاه المعاكس أنهاها المغربي حمد الله برأسه في شباك النصر ليضاعف الغلة للاتحاد.

ولعب البرازيلي رومارينيو الكرة من جهة اليمين قابلها حمد الله برأسه لتسكن أقصى يسار المرمى.

وقلص النصر الفارق في الدقيقة 68 بعد أن سدد تاليسكا الكرة من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني أطلق الشنقيطي رصاصة الرحمة على النصر من هجمة مرتدة للاتحاد وصلت إلى الشنقيطي المنفرد يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت الشباك.