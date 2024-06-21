مدرب كندا يطالب بعقوبة مالية ضد منتخب الأرجنتين
قال جيسي مارش مدرب منتخب كندا إنه يتعين فرض غرامة مالية على منتخب الأرجنتين بعد تأخر عودة لاعبيه من غرف الملابس لخوض الشوط الثاني في المباراة الافتتاحية لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم في مواجهة كندا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.
وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي افتتحت الأرجنتين التهديف بعد مرور 4 دقائق من زمن الشوط الثاني عبر لاعبها جوليان ألفاريز، بينما أحرز لاورتارو مارتينيز هدفًا متأخرًا لتفوز حاملة اللقب 2-صفر.
وعاد منتخب الأرجنتين من غرف الملابس قبل انطلاق الشوط الثاني، متأخرًا بفارق 5 دقائق تقريبًا عن نظيره الكندي.
وقال مارش: "خلال الاستراحة علمت أنهم كانوا يشاهدون تسجيلاً مصورًا "فيديو"، وكانوا يحللون كيفية اللعب في مواجهتنا. من جديد أتمنى أن يتولّى الحكام هذا الأمر.
وأضاف: "لو كنا تأخرنا 5 دقائق لفرضت علينا غرامة، ولكانت هناك مشكلة كبيرة. لنرى كيف سيكون التصرف حيال منتخب الأرجنتين. أعتقد أنه يتعين فرض غرامة عليه. كم كانت مدة التأخير. 20؟ أم 30 دقيقة؟
وتابع:"كان وقتًا طويلاً، وكانوا خلال هذا الوقت يبحثون كيفية اللعب في مواجهتنا في الشوط الثاني، ولو كنا علمنا مسبقًا بالحصول على 10 دقائق إضافية فربما فعلنا بعض الأمور الأخرى أيضًا."
وسيلتقي منتخب كندا في الجولة الثانية من دور المجموعات مع بيرو، الثلاثاء المقبل، ثم تواجه تشيلي يوم 29 يونيو الجاري.