مدرب كندا يطالب بعقوبة مالية ضد منتخب الأرجنتين

قال جيسي مارش مدرب منتخب كندا إنه يتعين فرض غرامة مالية على منتخب الأرجنتين بعد تأخر عودة لاعبيه من غرف الملابس لخوض الشوط الثاني في المباراة الافتتاحية لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم في مواجهة كندا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي افتتحت الأرجنتين التهديف بعد مرور 4 دقائق من زمن الشوط الثاني عبر لاعبها جوليان ألفاريز، بينما أحرز لاورتارو مارتينيز هدفًا متأخرًا لتفوز حاملة اللقب 2-صفر.

وعاد منتخب الأرجنتين من غرف الملابس قبل انطلاق الشوط الثاني، متأخرًا بفارق 5 دقائق تقريبًا عن نظيره الكندي.